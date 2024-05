V gosteh na našem vrtu

Vrtovi v spomladanskih mesecih še posebno lepo zažarijo v vseh barvah cvetočega cvetja. Če pa se z njih razlega še nežno ptičje žgolenje, se nam pred očmi, že s pogledom skozi okno, izriše spomladanska čarovnija. Ptice, ki priletijo praktično na naš domači prag, opazujemo, občudujemo in se jih naučimo prepoznavati. To je mogoče v vseh letnih časih, če po vrtu nastavimo ptičje krmilnice in se prelevimo v skoraj skrbnike divjih ptic, ki postanejo (redne) obiskovalke naših vrtov.

Krmljenje divjih ptic na domačem vrtu ima dobre in slabe plati. Po eni strani jim tako zagotovimo lahko dostopen in stalen vir hrane, ki jim je na voljo tudi pozimi, ko te v naravi ni v izobilju, ter spomladi, ko zaradi gnezdenja in nato skrbi za svoje goliče potrebujejo še posebno bogat in izdaten vir hranil. A če krmilnic redno ne čistimo, se lahko med pticami širijo bolezni in okužbe. Krmilnice premamijo ptice, da se bodo k nam redno vračale, a žal znajo to njihovo rutino prebrati tudi plenilci, lahko je to sosedov maček, zaradi česar naši pernati obiskovalci postanejo lahek plen. Nikakor ni vseeno, kam bomo krmilnico postavili, vsekakor zunaj dosega mačk.

Pticam nastavljena hrana lahko privabi tudi druge živali. FOTO: Artmandave/Getty Images

Vedno dobrodošle mešanice

Različna semena, oreščki, nektar, sadje, insekti, črvi ... Prehrana ptic v naravi je bogata in raznolika, kar pa še zdaleč ne pomeni, da jih lahko hranimo s prav vsem, zlasti pa ne s hrano z naše mize. Podobno zanje niso primerni kruh, kosmiči, krekerji, saj z njimi ptice ne dobijo vsega, kar potrebujejo, hkrati pa jim to tako zapolni želodčke, da ne bodo segle še po drugem, kar bi potrebovale za svoje zdravje. To je zlasti slabo za mladiče, ki se komaj razvijajo. Najbolje se je držati osnovnega pravila, da jim nastavljamo tisto, kar tudi same najdejo v naravi.

Pri tem se seveda odločamo za priboljške brez kemičnih gnojil in pesticidov. V vseh letnih časih so dobrodošle mešanice semen ali sončnična semena, proso. Nastavimo jim oreščke, kot so lešniki in orehi, ter sadje, slasten in energijsko bogat prigrizek. V hladnejših mesecih hrano popestrimo z dodatkom loja. Živi ali posušeni mokarji, odlični vir proteinov, so super dodatek v spomladanski in poletnih mesecih.

Najbolje je, če krmilnico napolnimo enkrat na dan, zgodaj zjutraj ali tik pred sončnim zahodom.

Če jim nastavimo hrano, lahko ptice opazujemo in se jih naučimo razlikovati kar od doma. FOTO: Andi Edwards/Getty Images

Za kakršno koli krmilnico že se boste že odločili, najmanj vsak drugi teden jo temeljito očistite z milom in toplo vodo. Kot rečeno, dobro razmislite, kam jo boste postavili. Naj bo tam, kjer jo zlahka vidimo in tako uživamo v opazovanju naših gostov, hkrati naj bo dovolj na varnem. Zato črtajte tiste kotičke vrta, ki so v neposredni bližini gozda ali drugega naravnega okolja divjih živali, torej preblizu zavetju krošenj, grmov in živih mej, kjer se lahko skrivajo lačni plenilci. Tako tudi zmanjšate verjetnost, da boste privabili še druge živali, od veveric naprej.

Le kdo si ne želi opazovati takšnega prizora na svoji zelenici? FOTO: Nitrub/Getty Images

Neprimerna so tudi mesta ob dovozu do hiše ali domačem otroškem igrišču oziroma igralih. In čeprav je eden izmed razlogov za postavitev krmilnic tudi želja, da bi ptice opazovali, jih postavite najmanj tri metre od oken ali steklenih vrat, saj tako preprečimo, da bi ptica priletela v šipo in se poškodovala. Če se boste odločili za več krmilnic, jih ne nanizajte drugo zraven druge, saj bi se med pticami tako lahko vnel boj za ozemlje.