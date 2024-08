V Beltincih so prikazali poljedelsko mehanizacijo

V Beltincih je bil večerni demo poljedelske mehanizacije Od žetve do setve. Glavni organizator prireditve je bilo podjetje Prekoteh, Jakob Korenjak, s. p., ki se ukvarja predvsem s prodajo kmetijskih strojev znamke New Holland. Izkušnje z izvedbo takih prireditev je pridobil z organizacijo vrste nočnih demov s Traktor forumom v Dramljah. Odlično organizirano in dobro obiskano prireditev je malo skazilo le predhodno dvodnevno deževje, zaradi katerega ni bilo praktične demonstracije delovanja strojev.

Plug ostaja osnovno orodje, prikazani so bili tudi podrahljalniki in rahljalniki za obdelavo tal brez oranja.

Na večernem demu je bila na ogled najsodobnejša poljedelska mehanizacija. FOTO: Tomaž Poje

V osnovi je bil večerni demo organiziran za predstavitev kmetijske mehanizacije, ki jo proizvaja New Holland za poljedelstvo. Seveda so bili glavni traktorji. Teh je bilo v Beltincih res veliko. Traktor brez delovnih priključkov ne pomeni prav veliko; zagotovili so jih Lemken, Betec, Farmtech, Gorenc, Dalbo, Monosem, Alpego, APV ... Videli smo lahko pluge lemken s polnimi in trakastimi plužnimi deskami za osnovno obdelavo tal. Plug ostaja osnovno orodje za obdelavo tal, prikazani so bili tudi podrahljalniki in rahljalniki za obdelavo tal brez oranja. Videli smo tudi združena orodja – kot sta bila lemken vrtavkasta brana s prigrajeno žitno sejalnico in rahljalniki s prigrajeno pnevmatsko sejalnico APV, s katero sejemo predvsem drobno seme (strniščne posevke).

Eden izmed paradnih konjev na večernem demu je bil traktor new holland T7.340 HD autocommand. T7.340 HD ima 250 kW (340 KM) maksimalne moči po standardu ISO TR14396 – ECE R120. Autocommand je oznaka za brezstopenjski menjalnik​ CVT, ki omogoča vozno hitrost od 0,03 do 40 ali 50 km/h. Zadnje hidravlično dvigalo dvigne 11058 kg, sprednje pa 5821. FOTO: Tomaž Poje

Na nekaj traktorjih so bili predstavljeni navigacijski sistemi FJD, ki jih pri nas uspešno uvaja podjetje Termodron. Gre predvsem za uporabo navigacije za vodenje traktorja po vodilnih linijah, kar omogoča delovanje priključka brez prekrivanja ali praznih prostorov. In še za druge aplikacije preciznega kmetijstva.

HD pomeni heavy duty, kar označuje nekoliko večjo medosno razdaljo in večjo zmogljivost.

Prekmurje je žitnica Slovenije, New Holland pa je tudi proizvajalec žitnih kombajnov. Na ogled so bili kar trije, in sicer predstavniki serije CX 5,80, CR 7.90 in CR 8.80. Žetev je sicer preprečil predhodni dež. New Holland proizvaja tudi samovozne silažne kombajne. Na ogled je bil model new holland forage cruiser FR 480 z maksimalno močjo 350 kW (476 KM). New Holland je sicer pri nas najbolj prodajana znamka novih traktorjev. Že vrsto let so prvi v Sloveniji, v zadnjih letih imajo okrog 14-odstotni delež med vsemi traktorji.