Uspevajo brez zemlje

Zračne rastline ali tilancije (Tillandsia) so edinstvene in se kot okras podajo v vsak dom. So različnih velikosti, oblik in barv ter nimajo tipičnih korenin, kar pomeni, da za rast ne potrebujejo zemlje. V naravnem okolju jim korenine služijo za oprijem na podlago, uspevajo tudi v klasičnih lončkih.

Glede na to, da vlago dobivajo iz zraka, niso zahtevne za gojenje, vendarle pa potrebujejo nekaj pozornosti. Zalivamo jih enkrat na teden, in sicer tako, da jih potopimo v vodo in jih v njej pustimo vsaj eno uro, svetuje poznavalka hortikulture Nancy Gallagher. Po namakanju jih obrnemo narobe, da se osušijo. S tem preprečimo, da bi se na pregibih in med listki zadrževala voda, kar bi povzročilo gnitje rastline. Prav zato je namakanje z odcejanjem boljše od občasnega škropljenja, saj je pri slednjem večja verjetnost, da bi vlaga ostala na rastlini in ji škodovala.

Čudovito je videti v stekleni posodi. FOTO: Stramyk/Getty Images

Idealen prostor zanje je svetel, obrnjen proti jugu ali zahodu. Neposredna sončna svetloba jim ne odgovarja, saj lahko na listih pusti ožig. Rade imajo temperaturo od 18 do 30 stopinj Celzija. Uspevajo sicer tudi pri nekoliko nižji, vendar nikoli ne sme pasti pod osem stopinj Celzija. Rastline v zaprtih prostorih je priporočljivo spomladi in poleti pognojiti, v vodo, v katero jih namakate, dodate primerno gnojilo.

Neposredna sončna svetloba jim ne odgovarja, saj lahko na listih pusti ožig.

Tri najpogostejše

Obstaja več načinov, kako z njimi polepšati dom. V zaprtem prostoru so lepe v steklenih posodah, tudi takšnih, ki jih lahko pritrdimo pod strop. Lahko jih položimo na okensko polico, so lep okras terarijev pa tudi okrasnih polic in mizic. Lahko jih obesimo, na želeno mesto jih lahko pritrdimo s tankimi vrvicami, laksom, lahko jih pritrdimo na les, odmrlo deblo, žičnato ograjo ali rešetke.

Uspevajo tudi na lesenem deblu. FOTO: Karin De Mamiel/Getty Images

Kot omenjeno, je veliko vrst zračnih rastlin, med okrasnimi so najpogostejše Tillandsia xerographica, Tillandsia ionantha in Tillandsia tectorum. Tillandsia xerographica je ena največjih, v premer lahko zraste tudi do 30 centimetrov. Njeni mesnati listki rastejo iz središča rozete. Listi se na koncu pogosto zvijajo. Tillandsia ionantha ima bogato zeleno listje in vijolične cvetove, konice listov velikokrat dobijo vijolične odtenke. Tillandsia tectorum ima sive listke, ki izraščajo iz središčne rozete, zanjo so značilne mehke listne dlačice.

Najpogostejše težave

Čeprav niso zahtevne za vzgojo, se lahko pojavijo nekatere težave, denimo rjavi listki, ki opozarjajo, da ima rastlina premalo vlage in se suši. Enako velja, če so listki uveli. Listki, ki so svetlejši od običajne barve, morda nakazujejo, da se rastlina suši in odmira.

Lahko jih obesimo pod strop. FOTO: Mokjc/Getty Images

Gnitje korenin je naslednja pogosta težava. Največkrat gre za posledico glivične bolezni; v tem primeru korenine postanejo mehke in kašaste. Glivične okužbe so največkrat posledica pretirane vlage in dolgotrajne izpostavljenosti vlagi.

Rjavi listki opozarjajo, da ima rastlina premalo vlage in se suši.

Mokaste stenice so majhne bele žuželke, ki iz listkov in stebel pijejo sokove. Zaradi njih rastlina ne more napredovati, nezdravljena okužba vodi v odmiranje rastline. Negujte jo s primernim insekticidom, če jih opazite. Bele lise na listkih so dokaz, da je rastlina izpostavljena neposrednemu soncu –​ poiščite ji primernejši prostor.