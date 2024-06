Trik s čebulo, zaradi katerega bodo vaše poletne jedi bolj okusne

Čebula je ena tistih sestavin, ki jih imamo navadno doma vedno na zalogi. Izjemno veliko receptov se namreč začne s sekljanjem čebule in res pogosto si brez praženja ne predstavljamo najrazličnejših omak, juh, enolončnic in drugih slanih jedi. V poletnem času jo pogosto dodajamo tudi v solate, sendviče in kot dodatek jedem z žara. Hvaležni pa si bomo, če bomo iz nje pripravili izjemno preprost pripravek, ki bo to poletje domači kulinariki dodal čisto nove dimenzije.

Govorimo o prav posebnem shranku, na katerega prisegajo najbolj prepoznavni chefi sveta. A brez skrbi, ne gre za nikakršno umetnost. Njegova priprava je namreč smešno preprosta, zanj pa potrebujemo le dve sestavini in kozarec za vlaganje s pokrovčkom, ki dobro tesni. Govorimo o vloženi čebuli, ki je odličen dodatek k najrazličnejšim jedem.

Pozabite na kisle kumarice, trend narekuje okisano čebulo

Pravzaprav čebule v tem primeru ne vlagamo, da bi jo shranili za dolgo časa in bi v shrambi čakala kot ozimica. V resnici jo le okisamo in shranimo v hladilnik, kozarec pa napolnimo, ko zaloga poide. Za pripravo okisane čebule bomo potrebovali le nekaj minut. Čebulo olupimo in narežemo na tanke rezine ter z njo napolnimo prazen kozarec za vlaganje. Nato slednjega do treh četrtin napolnimo s kisom, ki je čim bolj blagega okusa. V mislih imamo jabolčnega ali riževega, na primer.

Preostanek praznine kozarca napolnimo z vodo in osnova je pripravljena, da vsebino zatesnimo s pokrovom ter jo shranimo v hladilnik. Po želji se lahko poigramo še z začimbami: dodamo žličko sladkorja, sol, poper, čilijeve kosmiče ali druga zelišča.

Pomembno je, da čebula v kisu počiva vsaj pol ure, da se njena aroma dobro pomeša s kisom. Dlje, kot bomo kozarec pustili čakati v hladilniku, bolj aromatična bo okisana čebula. Uporabimo jo lahko kot dodatek k solatam, prilogo glavnim jedem ali z njo obogatimo kakšen sendvič. Prepričani smo, da jo boste popolnoma vzljubili.