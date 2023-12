Trik, kako sami doma naredimo lično stojalo za novoletno jelko

Pred nami je najbolj prazničen čas v letu, zraven pa seveda sodi tudi praznična okrasitev. Mesta so že odeta v lučke, ki se bodo kmalu prižgale, okrasili pa bomo tudi svoje domove. Nekateri se postavljanja drevesca lotijo že v prvih decembrskih dneh, drugi raje počakajo do božičnega večera. V vsakem primeru pa si želimo, da je smrečica lepo okrašena, pa tudi, da trdno stoji. Seveda si ne želimo, da bi prišlo do kakšne praznične katastrofe. Ravno iz tega razloga danes z vami delimo nasvet, kako poskrbeti, da bo božično drevesce postavljeno v lepo stojalo, ki ga bomo tokrat izdelali sami.

Več na deloindom.si.