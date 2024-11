Trik, da med stepanjem smetane ne poškropimo cele kuhinje (VIDEO)

Marsikdo bi se strinjal, da je skoraj vsaka sladica za kanček bolj navdušujoča, če ji dodamo malce smetane. Stepen oblaček na vrhu sadne kupe, kosa sacher torte ali pa sladoleda je vedno dobrodošel dodatek na desertnem krožniku, zato je dobro, da vemo, kako se stepanja pravilno lotiti.

Preden začnemo, je pomembno, da uporabimo pravo vrsto smetane. Običajno za stepanje uporabljamo sladko smetano s približno 33 do 36 odstotki maščobe, saj takšna zagotavlja najbolj optimalno čvrsto teksturo. Smetane z nižjim odstotkom maščobe se ne bo dalo stepsti v takšen oblaček, saj bo bolj mastna kaj hitro postala maslo, manj pa bo ostala tekoča. Poleg tega je pomembno, da sta smetana in posoda hladni, saj to pripomore k stabilnosti stepenih mehurčkov. Če bo posoda topla, se bo maščoba v smetani segrela, tekočina pa se ne bo spremenila v oblaček.

Plešoča posoda in škropljenje naokoli

Stepanja se sicer lahko lotimo ročno, s pomočjo kuhinjskega pomočnika ali pa z ročnim mikserjem. Pri slednji tehniki se nam po navadi hitro zgodi, da smetana škropi po celi kuhinji, posoda, v katero smo jo vlili, pa pleše povsod po kuhinjskem pultu. Da se nam v prihodnje to ne bi dogajalo, nam je naša avtorica in priznana zeliščarica Mirjam Grilc zaupala dva zelo uporabna trika.

Da se rešimo škropljenja povsod naokoli, izkušena kuharica svetuje, da posodo, v kateri smetano stepamo, postavimo kar v kuhinjsko korito. Tega moramo po koncu kuhinjskega ustvarjanja tako in tako pomiti, zato ne bo škode, če smetana škropi naokoli. Da posoda ne bi plesala, pa poskrbimo tako, da jo postavimo kar na krpo za pomivanje, ki je dobro vpojna in ji po domače pravimo vileda. Gobasta krpa bo poskrbela za trenje med kuhinjskim pultom in posodo in tako slednja ne bo plesala naokoli, temveč ostala pri miru. Čisto preprosto in brez smetanastih madežev po celi kuhinji!

