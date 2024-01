Izpostavljamo 5 trendov, ki jih bomo kombinirali z nesmrtnim džinsom

Prejšnji teden smo na teh straneh pisali o džinsu. Kavbojke naj bodo letos široke in z visokim pasom. Stavite torej na udobje in pozabite na tesno oprijete hlače. In kaj kombinirati zraven džinsa, da boste prav vedno videti kot iz škatlice, hkrati pa se počutili udobno? Ko smo v dilemi, je vedno pravi odgovor klasika. In nič drugače ne bo v letu 2024.

Izpostavljamo pet trendov, ki se jih lahko oprimete v kombiniranju z džinsom. Med njimi je večina takšnih, za katere težko rečemo, da so trendi, temveč spadajo v večno modo. Tako si spet lahko ponovimo, da so investicije v večne kose najboljša izbira.

Čevlji z malce pete

Lani so se vrnile balerinke ali pa smo nosili nizke čevlje z debelim podplatom, letos v ospredje prihajajo čevlji s tanko, nizko peto. Ti se lepo kombinirajo na široke hlačnice. Ljubiteljice pet bodo morda še vedno izbrale visoke, a tiste, ki so vajene športnih copatov in nizkih čevljev, bodo z malo pete navdušene nad efektom, ki ga ustvarijo, hkrati pa v njih ne bodo trpele.

Nizke tanke pete nekatere obožujejo, druge jih sovražijo. Učinek na celotno silhueto je izjemen, zato so vredne razmisleka. FOTO: Cos

Res dolg plašč

Pravilo pri izbiri plašča v letu 2024 naj bo; daljši bo, bolje bo. Ljubiteljice mode bodo z dolgim plaščem ustvarile dramatičen videz. Najboljše pa je, da smo lahko pri preostalem kombiniranju brez skrbi, saj bo plašč zgradil celotni videz.

Dolg plašč je kos, ki bo zgradil celoten videz. FOTO: Zara

Pletenine

Najlepša kombinacija je zagotovo klasičen kroj kavbojk in pleten pulover. Letos moda ponuja res veliko krasnih puloverjev s čudovitimi detajli, zaradi katerih bi jih nosili prav vsak dan. Debele, bogate pletenine bodo vaše zimsko zatočišče.

Kakovosten pleten pulover je investicija za več let. FOTO: Max Mara

Velika torba

Klasična, tote torba je eden najbolj praktičnih dodatkov. In če smo se v letu 2023 ukvarjale s tem, kako vse nujno spraviti v mikro torbice, so zdaj te skrbi pozabljene. Velike torbe so se vrnile. Izberite dobro usnjeno torbo, saj jo boste, verjemite, nosile res veliko.

Če smo lani iskale rešitve z majhnimi torbicami, smo v 2024 lahko brez skrbi, prostora bo vedno dovolj. FOTO: Furla

Jopica

Tiste, ki jopice že nosite, veste, kako šik videz lahko ustvarimo z njimi. Za vse, ki jih še niso osvojile, bo letošnje leto prava priložnost. V kombinaciji z džinsom izpadejo izredno ženstveno, sproščeno in celemu videzu dodajo pridih Pariza.