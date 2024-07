Tri božanske omake, ki jih ne kuhamo (rešitev za vroče dni)

Vrhunec poletja je prinesel tudi visoke temperature, zato kuhanje kosila, ko se utrujeni in prepoteni vrnemo iz službe, ni ravno tisti del dneva, ki ga radi označimo kot sprostitev. Na pečico, v kateri sicer lahko z malo truda marsikaj skuhamo, niti pomisliti ne smemo, a tudi z lonci, ki jih postavimo na štedilnik za več kot pol ure, prostor dodatno segrejemo. Priprava solate je vedno dobra rešitev v takih primerih, a lačnih ust nekoga, ki opravlja fizično zahtevnejše delo, žal ne bo nasitila. Boljša ideja so omake brez kuhanja, ki jih dodamo testeninam, njokom ali rižu.

Kremasti pesto iz bučk

Bučk je v tem času na pretek, zato poleti pospešeno kuhamo juhice, pečemo nadevane čolničke, razne zlivanke, popečemo jih na žaru in kuhamo omake. Pozabljamo pa, da je ta sestavina dobra tudi surova. Čeprav ob surovi zelenjavi zagotovo spet pomislite na solato, pa naj vam namignemo, da bo najbolj uporabno iz nje narediti kar omamno dišeči pesto.

Potrebujemo bučko, ki ji po potrebi odstranimo semena, oreščke (pinjole ali indijski oreščki se najbolje obnesejo, saj so bolj mastni), velik šop bazilike, oljčno olje, kakšen strok česna, parmezan, malce limonovega soka, sol in druge začimbe po okusu in vse skupaj preprosto zmeljemo v sekljalniku. Pesto damo v globoko skledo in primešamo odcejene testenine. Če želimo še malce več globine, lahko dodamo nasekljan posušen paradižnik ali inčune in pomešamo. Po potrebi dosolimo in začinimo.

Ko kuha kar sonce

Še ena krasna ideja prihaja iz Toskane, našli pa smo jo v kuharski knjigi Moja toskanska kuhinja in velja za recept iz starih časov, ko so bili ljudje preprosto iznajdljivi in so znali izkoristiti vse, kar jim je podarila narava. Za takšno omako se sprehodimo na vrt po tiste najbolj zrele paradižnike. Nato jih olupimo, narežemo in odstranimo seme. Predenemo jih v lončeno posodo in paradižnikovo meso začinimo s česnom, listi bazilike, oljčnim oljem in soljo. Dobro pomešamo, najbolje tako, da sestavine pomečkamo z rokami, in vsebino lonca prekrijemo z gazo – tako za mrčes tokrat ne bomo gostoljubni. Zdaj lončeni lonec za približno poldrugo uro preprosto postavimo na vroče sonce. Bi z našimi modernimi možgani kdaj pomislili, da se v resnici lahko s takšno hitro fermentacijo poglobi okus surovega paradižnika in se dobi nekaj slastnega za na popečene kruhke, njoke ali špagete?

Hitra omaka iz češnjevih paradižnikov

Čeprav ne bo toplotne obdelave, s čimer sicer poskrbimo za razvoj okusov, bo ravno tako bogata in veselje za brbončice. Na koncu dodamo še sir in maslo ter izkoristimo toploto vode, v kateri smo testenine skuhali, da bo vse skupaj spremenila v svileno omako. Različica stare toskanske omake, ki jo skuha sonce.

Za 4 porcije.

7 strokov česna

800 g češnjevih paradižnikov

velik šop bazilike

pol skodelice ekstra deviškega oljčnega olja

po želji 2 žlici čilijeve paste

sol, poper

500 g testenin

100 g naribanega parmezana

5 žlic masla

Priprava

Česen naribamo, češnjeve paradižnike prepolovimo.

Vse skupaj odlagamo v večjo skledo, dodamo še liste bazilike (nekaj jih prihranimo za okras), oljčno olje, čili, sol in poper. Iz paradižnika iztisnemo tekočino, tako da vse skupaj zmečkamo z rokami, lahko uporabimo tlačilko za krompir. Počakamo 10 minut, še bolje eno uro.

Testenine skuhamo po navodilih na embalaži in prihranimo skodelico vode, v kateri so se kuhale.

Odcejenim testeninam nemudoma dodamo maslo in sir in dobro pomešamo. Nato še zmečkane paradižnike in vodo od kuhanja ter ponovno dobro premešamo, da se tekočina paradižnika in sir ustvarita emulzijo. Razdelimo na krožnike in okrasimo z baziliko.

