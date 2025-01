Tretja generacija legende

Pri Renaultu so dvignili veliko prahu z obuditvijo modela 5 v električni podobi, pri čemer moramo še videti, kako se bodo odzvali kupci, zdaj pa so spet opozorili nase, saj bo kmalu med nami tretja generacija športne različice legendarne petke. Na to smo čakali vse od osemdesetih let, čeprav seveda nismo pričakovali, da bo nadaljevanje nekoč imelo električni pogon.

R5 turbo 3E bo tako popolnoma električen, z do 500 konjskimi močmi (368 kW) in pospeškom z mesta do 100 kilometrov na uro v samo 3,5 sekunde. Poganjala ga bosta dva neodvisno nameščena elektromotorja na zadnji osi, s čimer bo imela petka zares športni značaj in pogon na zadnji kolesi.

Na legendarna predhodnika bo spominjal tudi z retro videzom s široko držo in kvadratastimi žarometi, celotna zunanjost pa bo narejena iz ogljikovih vlaken. Priklop za polnjenje bo kar v enem od vstopnikov za zrak na bokih, a zaradi električnega pogona bo imel eno oblikovno pomanjkljivost, avtomobil bo namreč brez izpušnih cevi. Športno različico so sicer pri Renaultu napovedali že pred dvema letoma. »Ne morem še reči, kdaj, ampak bo na voljo,« je tedaj dejal Luca de Meo. Prihodnje leto bodo njegove besede očitno postale resničnost.