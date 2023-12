Trendi za praznično ličenje: Sijoča lička in rdeče ustnice

Zabave ob iztekajočem se letu se vrstijo druga za drugo, velikokrat se na katero od njih odpravimo naravnost iz službe, zato časa za pripravo (pre)večkrat zmanjka. Kaj je dobro imeti v torbici v času decembrskih druženj? Zagotovo rdečo šminko in bleščice. Tako lahko povsem dnevni videz dvignemo na bolj praznične obrate.

Korak za korakom

Pri izbiri pudra imejte v mislih, da je pozimi bolje, da posežemo po svetlejših odtenkih. Zunanja svetloba in temen puder nam ne bosta naredila usluge, bolj poudarjeni bodo podočnjaki, prej bo opaziti utrujenost. Zato svežino obraza ustvarite z lahkim svetlim pudrom. Težki se hitreje usedejo v gubice, kar pomeni, da s tem lahko svoja leta kvečjemu poudarite. Raje izberite lahek puder, ki bo poskrbel, da bo vaša koža videti mlajša in vaš obraz bolj svež.

Če je vaša koža brez nepravilnosti, še raje izberite obarvano kremo. BB kreme niso prekrivne, CC malo bolj, a še vedno manj kot puder. Kremo ali puder nanašamo postopoma, v mislih pa imamo, da bo najlepše nanesen, ko drugi niti opazili ne bodo, da ga nosimo. Po mnenju vizažistov pa lahko pretiravamo z osvetljevalcem. To ličilo postaja vedno bolj priljubljeno, saj resnično pomladi obraz, krasno pa deluje tako na poletnem soncu kot v soju decembrskih lučk.

Tudi pri osvetljevalcu upoštevamo svoj ten kože. Foto: GettyImages

Ko se lotimo prazničnega make upa, ne moremo mimo senčenja. Uporabimo dve barvi senčil, eno svetlejšo, drugo temnejšo. Senčilo nanesemo na sredino veke s prstom, potem pa s čopičem začnemo zabrisovati proti kotičku očesa in navzven proti ušesu ter tako ustvarimo mehke prehode. S čopičem za senčenje se izognemo ostrim linijam. Začnemo v gubi očesa in potem delamo mehke poteze proti kotičku in navzven.

Najlepše na prazničnih zabavah delujejo zlate, rjave ali sive barve. Letos med smernicami, ki jih napovedujejo vizažisti, opazimo tudi oranžne odtenke in smaragdno zelene naličene oči. Predel pod obrvjo naličimo z brezbarvnim senčilom, ki se le posveti. Tako bomo odprli oko oziroma pogled. Ličenje na očeh zaključimo z bleščicami, ki jih nanašamo previdno, najbolje, da predel podočnjakov nežno zaščitimo z vato.

Po podlagi in očeh pride na vrsto rdečilo za lica. Z nanosom rdečila boste svoj videz nemudoma pomladile. Za bolj zrelo kožo je najprimernejše rdečilo v tekoči obliki. Lahko si pomagate tudi s šminko v rožnatih ali rdečih tonih. Najpomembnejše pa je, da ne uporabljate rdečil, ki vsebujejo bleščice. Te se še kako rade usedejo v obrazne linije in gube, kar bi vas dodatno postaralo za par let. Pri izbiri odtenka upoštevajte svojo polt.

Rdeča šminka naredi res velik učinek. V pravo smer! Foto: Getty Images

Zelo svetli koži bo pristajalo rdečilo v rožnatem odtenku, srednje svetli odtenek breskve in koralni, olivno polt pa bodo lepo obarvali močnejši odtenek rožnate in rjavi odtenki. Ker ustvarjamo praznični videz, lahko uporabimo tudi rdečilo z zlatim sijajem.

Bleščeči poljubček

Celoten videz zaključimo s šminko. Preden jo nanesete, poskrbite, da bodo ustnice pravilno negovane. Ker z leti izgubljajo volumen, je priporočljivo, da pred šminko uporabite kakovosten balzam za ustnice. Ta bo preprečil izsušitev in povečal volumen, poleg tega bodo mehkejše. S kombinacijo šminke in bleščila lahko dosežete čudovit učinek.

Najprej nanesite šminko, ki naj bo nekoliko temnejše barve od vaše naravne, nato pa na ustnice dodajte kanček bleščila. Sijaj bo poskrbel za to, da bodo videti polnejše in mlajše. Rdeča bo zagotovo dobra izbira, tudi če je sicer ne nosite, ji decembra res lahko namenite priložnost.