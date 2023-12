Obožujete praznike? Preberite, če je za to kriv vaš astrološki znak

Tu je december in z njim pospešene priprave na božično-novoletne praznike.

Nekateri s krašenjem doma čakajo do zadnjega, so takšni, ki se ob neštetih božičnih pesmih in lučkah zgražajo, so pa tudi osebe, ki se praznikov noro veselijo.

Ti ljubitelji božiča, novega leta in vsega z njima povezanega, so največkrat rojeni v petih astroloških znakih. Katerih, niza portal PinkVilla.

Bik

V biku se ob prazničnem času prebudi otrok. Rojeni v tem znamenju namreč cenijo vse, kar predstavljajo božično-novoletni prazniki: dobro hrano, dobro pijačo, druženje s člani družine ter prijatelji, okraševanje, toplino.

Bik se že novembra vrže v priprave na dneve pred nami: načrtuje, kupuje, kuha, peče, skratka poskrbi, da bo vsem, ki bodo ob njem ali ga bodo le obiskali, prijetno in domačno.

Rak

Še eno znamenje, ki najbolj uživa, ko skrbi za druge. Prazniki so idealna priložnost, da se resnično izkaže.

Z drobnimi in velikimi pozornostmi, s skrbnostjo in z materialnimi darovi, z dobro hrano na njegovi mizi in s širokom nasmehom skozi praznične dni.

Lev

Zakaj lev obožuje božično-novoletne praznike? Odgovor je jasen: ker so še ena priložnost, da pokaže, kaj zmore, kaj zna in kaj ima.

A ne samo zato, ker je lahko tedaj v središču pozornosti, velikodušni lev izjemno rad obdaruje vse, ki so mu blizu, premišljeno izbira darila in z navdušenjem pričakuje (pozitiven) odziv obdarovanca. Ta je zanj prav posebna nagrada.

Rojeni v nekaterih astroloških znakih komaj čakajo novo leto in božič. FOTO: Getty Images

Vodnar

Družabni metuljčki, ki praznike izkoristijo za druženje z ljudmi, za katere jim čez leto zmanjka časa. Kaj je bolje, kot zabavati in družiti se čez praznike?

Vodnarji praznike zato komaj čakajo in nedvomno dobro izkoristijo. Obstaja pa še en razlog, zakaj so jih tako veseli: tedaj lahko pokažejo najnovejšo napeljavo prazničnih lučk po čisto njihovi zamisli.

Riba

Rojeni v znamenju rib so sanjači. On imajo radi fantazije, pravljice in magično vzdušje, torej vse, kar je značilno za novoletne praznike.

Zato jih komaj čakajo. Saj ne, da verjamejo v Božička in druge dobre može, razveseljuje pa jih misel, da se lahko vsaj za nekaj dni pretvarjajo, da čarobna zimska dežela in bitja v njej res obstajajo.