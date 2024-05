Motorist (26) prehitro v ovinek, odpeljal ga je rešilec

Včeraj okoli 10.45 se je v Rebrnicah pripetila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval motorist. Vozil je po klancu navzdol iz smeri Razdrtega proti Podnanosu.

Zaradi neprilagojene hitrosti je pred ovinkom izgubil oblast nad vozilom in padel. 26-letni motorist je bil z reševalnim vozilom odpeljan v bolnico v Šempeter, kjer so ugotovili, da je k sreči utrpel le lahke telesne poškodbe.

V prazničnih dneh bodite še posebno previdni na cestah, saj je prometa več, prihaja do zastojev in nestrpnosti, ljudje pa so z glavo že na dopustu in niso pozorni na promet.