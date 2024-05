V romsko naselje Brezje zaradi požara klicali gasilce, kar je sledilo je sramotno

Gasilci Gasilsko reševalnega centra iz Novega mesta in PGD Kamence so 30. aprila okoli pol enajste zvečer posredovali v Brezju zaradi prijave požara na smetišču.

Ob posredovanju in gašenju so posamezniki začeli v gasilce in njihova vozila metati kamenje. Po prvih ugotovitvah so lažje poškodovali vozilo PGD Kamence, več bo znanega bo podrobnem pregledu vozil.

S PU Novo mesto sporočajo, da so 30. aprila na številki 113 policisti prejeli 258 klicev, od tega je bilo 100 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje. Največ dogodkov je bilo povezanih z mejnimi zadevi in tujci ter javnim redom in mirom. Od 1. maja zjutraj pa do 2. maja zjutraj pa so obravnavali 77 interventnih dogodkov in skupaj prejeli 197 klicev.

Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.