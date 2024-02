Trendi: Letošnja pomlad bo obarvana rumeno

Ko nas po mesecih bolj ali manj turobnega zimskega vremena oplazijo prvi topli sončni žarki, si želimo odvreči težko zimsko garderobo in obleči kaj bolj živahnega in lahkotnejšega. Podobno je doma. Ko obrišemo prah s polic in očistimo okna, je čas za nekaj drobnih sprememb in nekaj novih »oblačil«. Nove zavese, nekaj okrasnih blazin in dodatkov, nova barva sten ali celo tapete – to so hitre, učinkovite in tudi finančno ne preveč zahtevne spremembe.

Več na deloindom.si.