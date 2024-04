Tovornjak s futuristično kabino in izboljšano aerodinamiko

Znamka gospodarskih vozil Mercedes-Benz Trucks je predstavila novi model actros L, ki ga zaznamuje futuristično oblikovana kabina procabin s še boljšo aerodinamiko in inovativnimi asistenčnimi sistemi. Tako na primer 80 mm daljši sprednji del vozila in drugi aerodinamični ukrepi omogočajo majhen prihranek dizelskega goriva. Gospodarnost novega actrosa izboljša še najnovejša generacija 12,8-litrskega dizelskega motorja.

Notranjost kabine je še bolj prilagojena potrebam voznic in voznikov, na voljo je v treh različicah (stream, big ali giga space). V ponudbi so številne funkcije za udobje, na primer optimizirano ogrevanje sedeža, nova premijska sedežna prevleka s kakovostnim letvenim delom in nova debela vzmetnica.

Od aprila 2025 bo na voljo tudi interaktivni multimedijski kokpit z aplikacijami, ki bodo za večjo varnost zagotavljale še natančnejše informacije o prometu v bližini vozila. Novega actrosa L s kabino procabin je mogoče naročiti od aprila, proizvodnja pa se bo začela decembra.