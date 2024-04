TOP 5 receptov s čokolado, ki jih obožujemo

To so naši najbolj priljubljeni čokoladni recepti, ki nikoli ne razočarajo. Razveselili so že mnoge čokoholike, ki so navdih poiskali prav na našem portalu. Od čokoladne torte, ki je klasika rojstnodnevnih praznovanj, do različice brez moke in takšne brez jajc. Ne moremo pa mimo noro sočnih makovih kock, po katerih prelijemo belo čokolado. Uživajte, dragi naši sladkosnedi!

To pecivo smo vajeni preliti s temno čokolado, a se bela v kombinaciji z limono še prijetneje zapelje okoli brbončic. Pa kako lepe kocke lahko narežemo!

Pred postrežbo simpatično torto okrancljamo z malinami in listi sveže mete. Nikomur, ki bo zagrizel v kos tele čokoladne lepotice, ne bo padlo na pamet, da v njej ni jajc.

Ker jo sestavimo iz zares skromnih sestavin, je trik za njen odlični okus in privlačni videz v malce daljši pripravi. V sladici uživamo šele naslednji dan, saj se morajo oblati zmehčati.

Hitro narejena poslastica, katere glavni adut je to, da se v ustih topi še bolj kot čokolada.

Klasika rojstnodnevnih praznovanj. Recept za čokoladno torto, ki ga iščete!