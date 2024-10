TOP 17 receptov za zrezke

Piščančji cordon bleu

Vas je zamikalo, da bi pripravili nekaj posebnega za nedeljsko kosilo? Ta recept za cordon bleu, krompirjev pire, bešamel z baziliko in sotirani grah bo zagotovo navdušil vašo družino in prijatelje.

Svinjski medaljoni v poprovi omaki

Svinjska ribica je odlična za pripravo medaljonov, saj je ravno pravšnje oblike – dolga in enakomerno debela.

Piščanec v paradižnikovi omaki

Sočne piščančje prsi, potopljene v okusa polno paradižnikovo omako z oljkami in kaprami. Recept zares uspe s svežim paradižnikom, lahko pa ga zamenjate s pločevinko konzerviranih pelatov.

Sesekljani zrezki v paradižnikovi omaki

Postrežemo s čisto navadnim kuhanim rižem, kajti sočnost in kombinacija teh okusov česa drugega niti ne potrebujeta ali preneseta.

Zrezki salisbury

Mleta govedina, pripravljena na način, ki vedno tekne.

Telečji zrezki v masleni omaki

Telečji zrezki v omaki so klasika domačega kosila, ki lakotnike za nedeljsko mizo razveseljuje na nešteto načinov. Ker se sonce vedno bolj trudi, da nas z vročino spravi ob pamet, se zdaj zrezki bolj domače počutijo v svežih omakah.

Švicarski zrezki

Pregrešno dobri, a preprosto pripravljeni.

Goveji zrezki s šalotko

Meso v prefinjeni družbi.

Svinjski zrezki s kolerabo in jabolki

Da ne bi pozabili na to jed: gre namreč za klasično kombinacijo jesensko-zimskega obdobja, katere okusov so se posluževale že naše babice.

Piščančji zrezek po dunajsko

Skupaj s tenstanim krompirjem so pohani dunajci najznamenitejša klasika, ki vabi k nedeljski mizi.

Nadevan piščančji file po pariško

Vrhunski recept, a ker trenutno na zalogi nimamo cvežih špargljev, lahko uporabite vložene, ki jih dobimo na trgovskih policah, lahko pa se poigrate z blanširano špinačo, kislimi kumaricami ...

Piščanec v smetanovi omaki s šampinjoni

Ta je naš dolgoletni adut: šampion s šampinjoni. Če bi vprašali otroke, je to odgovor na vprašanje, kaj je njim dobro.

Saltimbocca

Po italijansko: tako dobro, da samo skoči v usta. Ponudimo s testeninami, ki naj ne bodo predebele, ali krompirjem.

Goveji ptički v paradižnikovi omaki

Za mehke goveje zvitke bomo meso brezskrbno dušili na nizki temperaturi – tam nekje do dveh ur (odvisno od debeline in velikosti zrezkov), vmes pa se posvetili drugim elementom nedeljskega kosila ali preprosto uživali ob kavi.

Pariški telečji zrezek

K pariškim zrezkom se poda kuhan ali pečen krompir, da bo jed bolj sočna, dodamo še omako, predvsem pa svežo solato.

Piščančja piccata

Ko si zaželite piščančji file pripraviti malce drugače, se spomnite na ta recept. Zrezke povzdigne svilena omaka, v kateri je svežina limone in kaper.

Goveji zrezki v čebulni omaki

Neverjetno mehki in tako zelo okusni. Do zadnje kapljice pomazani krožniki so zagotovljeni.