Toliko boste plačali za sladoled pri najbolj priljubljenih ljubljanskih ponudnikih

Na prvi poletni dan, ki je za nameček še idealno sončen, gre prihod dopustniškega obdobja vsekakor proslaviti. Nazdravimo mu lahko kar s sladoledom v roki, vse skupaj pa bo še bolj slavnostno, če si privoščimo takšnega, ki je res dobrega okusa. V Ljubljani je ponudba sladoleda že nekaj let precej bogata in nekateri gostinski kotički že tradicionalno slovijo po odličnih okusih te ledene sladice. Vsake toliko pa se v mestu odpre tudi kakšen nov lokal, ki je prava zakladnica. Spodaj preverite, kateri so nas v zadnjem času še posebej navdušili. Cene v naštetih lokalih v povprečju znašajo nekaj čez tri evre na kepico, je pa tako, da se razlikujejo tudi med okusi v ponudbi. Prav tako je nezanemarljiva postavka, ki bode v oči – dva okusa v eni kepici oziroma priljubljena kepica »pol-pol«, ta pa je nekoliko dražja, kot če si zaželimo samo eno kepico. Pozanimali smo se, zakaj se tako določa zneske, odgovor pa vam razkrijemo kmalu.

Yauya

Pred dobrim letom dni se je ob Ljubljanici odprla prikupno dekorirana slaščičarna, ki se slaščic loteva na izjemno strokoven francoski način. Njihove monoporcijske tortice so videti kot iz škatlice, do potankosti pa so premišljene tudi kombinacije okusov. Če vam dobrot z nabrežja še ni uspelo pokusiti, pa ste na družbenih omrežjih gotovo že opazili koga, ki je nad Yauyo popolnoma navdušen, v teh dneh pa je njihov sladki kotiček bogatejši še za sladoledni vrt. Tudi okusi njihovega »gelata« so skrbno izbrani in izjemno dodelani. Od rikote s timijanom, do intenzivne pistacije in jagode z dodatkom sivke. Obisk pri Lauri in njeni ekipi toplo priporočamo.

Cena za »pol-pol«: 3,30 evra.

Gelateria Romantica

Sprehod proti kepici sladoleda je še bolj prijeten v dvoje in tako so prepričani tudi v gelateriji Romantika, kjer boste deležni izjemno dobrega gelata. Recepture mlečnih in veganskih okusov so zares dobro uravnotežene in težko se boste odločili, kaj vse bi skombinirali v lonček ali kornet. Prav vsi okusi izjemno dobro poudarjajo glavno sestavino, pa naj bo to kepica potice ali aromatične sivke. Obiščete jih lahko na dveh lokacijah, naj pa vam še namignemo, da v Romantiki strežejo tudi izjemno dobre vaflje.

Cena za »pol-pol«: 3,50 evra za porcijo z dvema okusoma. Tukaj sladoled ni na kepico, temveč si izberemo manjši, večji ali srednji lonček.

Cacao

Sončna lokacija za Prešernovim spomenikom je že desetletja tradicionalni sladoledni kotiček, kjer uživamo ob krasnem razgledu na Ljubljanico, dobri družbi in lepem vremenu. A kljub temu, da gre za klasiko, se kavarne Cacao nikoli ne naveličamo, saj v svoj sladoledni repertoar znova in znova dodajao nove in nove okuse.

Cena za »pol-pol«: 3,20 evra.

Vigo

Na sončen dan boste malce naprej od Tromostovja opazili vrsto, ki se vije po ulici do izjemno elegantnega lokala na vogalu. Ta kolona vodi do enega najboljših sladoledov v Ljubljani, ki ga poznamo že kar nekaj časa, a vsako leto znova preseneti s kakšnim novim okusom, hkrati pa na sladkem meniju zadržuje tiste, ki so najbolj priljubljeni. Za povrh vam kepice na koncu prelijejo še s čokolado, ki priteče iz čokoladne pipe. Sprašujemo se, kaj boljšega bi si na vroč poletni dan še lahko zaželeli.

Cena za »pol-pol«: 3,10 evra.

Dimatteo Gelateria

Odličen sladoled in zamrznjene sladice, ki jih lahko odnesete s seboj, pa boste našli tudi na drugi strani brega Ljubljanice, na Petkovškovem nabrežju. Tudi tu čokolada teče kar iz pipe, na pretek pa je tudi inovativnih okusov in zares kremaste teksture. Kepice, oziroma bolje rečeno porcije, saj so po italijanskem zgledu postrežene z lopatkami, so izjemno velike, zato boste morali biti kar hitri, da se vam na vroč dan prehitro ne stopijo.

Cena za »pol-pol«: 3,20 evra.

