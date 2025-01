To so največji poročni trendi v letošnjemu letu

Letos načrtujete poroko? Strokovnjaki razkrivajo, da leto 2025 prinaša trende, ki poudarjajo avtentičnost, intimnost in trajnost.

Namesto sledenju dragim splošnim smernicam, bodo mladoporočenci izbirali malenkosti, ki bodo poudarjale njihov osebni slog in individualno zgodbo.

Portal Zadovoljna.hr je zbral nekaj najpomembnejših trendov v svetu porok.

Lokalne poroke

Po vzponu porok na oddaljenih destinacijah leto 2025 prinaša vrnitev k lokalnim praznovanjem.

Čedalje več parov se odloča za poroke v svojem domačem kraju, ali na prizoriščih, ki imajo zanje posebno vrednost, kot so družinski domovi ali tradicionalne lokacije s posebnimi zgodbami.

FOTO: Gettyimages

Fotografiranje na film

Digitalne fotografije se umikajo fotografijam na film, ki s svojimi mehkimi toni in retro estetiko poročnim albumom prinašajo romantičen pridih, hkrati so veliko bolj avtentične, saj jih ni mogoče spreminjati in obdelovati.

V ospredje stopajo tudi polaroidne fotografije.

Bari, imenovani 360 stopinj in vnaprej pripravljeni koktajli

Gre za bare, ki so postavljeni v središče prostora, gostje pa k njim lahko pristopijo z vseh strani.

Da bi se izognili gneči ob točilnem pultu, se vedno več parov odloča za takšno pogostitev in za vnaprej pripravljene koktajle.

Osebna vabila in hkrati darila

Klasična papirnata vabila se umikajo vabilom v obliki unikatnih predmetov, ki nakazujejo temo poroke in ki na koncu ostanejo gostom v nepozaben spomin.

Klasične torte

Torte s klasičnim dizajnom: večnadstropne s stolpci med plastmi, po obdobju nenavadnih centralnih sladic, ponovno postajajo zvezde porok.

FOTO: Nadtochiy/Gettyimages

Kaj se poslavlja

S tem ko se nizajo novi trendi, se umikajo nekateri stari. Denimo:

Stroga pravila oblačenja

Tradicionalni kodeks oblačenja se poslavlja.

Pari bodo goste spodbujali h kreativnosti in svobodi pri izbiri oblačil ter jim tako omogočili, da bodo znotraj bolj sproščenih stilskih okvirov izrazili svojo osebnost.

Estetika ujemanja

Popolnoma usklajeni elementi, kot so identične obleke za priče ali mize, ki so videti kot iz kataloga, niso več priljubljeni.

V ospredju bodo kombinacije tekstur, barv in elementov, z njimi pa bolj sproščeno vzdušje.

FOTO: Sunnyvmd/Gettyimages

Plastične dekoracije in spominki

Vedno večja ozaveščenost o ekologiji bo spodbudila pare, da se bodo izogibali plastičnim pripomočkom, svetlečim palicam in dekoracijam za enkratno uporabo.

Namesto tega bodo prisegali na trajnostne materiale in okraske, ki jih je mogoče ponovno uporabiti.

Enobarvna shema

Pretirana uporaba bele ali druge enotne barve postopoma izginja.

Opazno bo eksperimentiranje z živahnimi kombinacijami barv, pastelnih odtenkov in drznega grafičnega dizajna.

FOTO: Halfpoint/Gettyimages

Strog urnik praznovanja

Tradicionalni urnik (prvi ples, rezanje torte, metanje šopka) vse pogosteje odstopa mesto spontanemu razvoju dogodkov, kjer se vse dogajanje prilagaja vzdušju, gostom in priložnostim.