Upoštevajte jih: to so najboljši poročni nasveti

Običajno je poroka do potankosti načrtovana, vendar kljub temu (ali prav zato) vir velikega stresa.

Da bi vse skupaj minilo bolj gladko, nekdo, ki ima to izkušnjo že za seboj, na srce vsem bodočim nevestam (in ženinom) polaga nekaj uporabnih nasvetov.

Ne obremenjujete se z vsako malenkostjo

Res je to težje reči kot storiti, a v dneh pred poroko in sploh pa na sam veliki dan, se nikar ne obremenjujte z vsako malenkostjo, sicer boste energijo izgubljali za neumnosti.

Samo uživajte!

Vključite osebne detajle

Pogosto ženini in neveste pri načrtovanju poroke bolj razmišljajo o tem, kaj bo všeč gostom, kot o tem, kaj veliko pomeni njim samim.

Nič ni narobe misliti na povabljence, a razmišljajte tudi o sebi. Osebni detajli, od glasbe do hrane in vsega vmes, so vaša pravica.

Preživljate čas s partnerjem

Ne samo na uradnem delu, temveč čez ves dan in večer. To je vajin dan ne dan za zabavanje svatov.

Tradicije toliko, kot vam odgovarja

Veliko, malo ali nič. Obstaja veliko poročnih običajev, koliko in v kolikšni meri jih bosta upoštevala, je vajina odločitev, ki je nihče nima pravice zavračati.

Osredotočite se na zakaj

Dan najbrž ne bo minil povsem tako, kot sta si zamislila, a konec koncev je pomembno samo eno: to, da slavita vajino ljubezen ne pa to, kako slano je meso in kako okusno vino.

Znebite se ideje, da mora biti vse popolno

Najbrž ne bo in s tem ni nič narobe. Ne dovolite si, da bi vama dejstvo, da gre nekaj narobe, pokvarilo dan.

Pospravite telefon

Slikal bo fotograf, za morebitne nujne klice naj skrbi katera od vaših družic ali nekdo, ki mu zaupate, vi pa pozabite na telefon.

Obvezni udobni čevlji

Med obredom in vsemi ceremonijami boste blesteli v za to namenjeni obutvi, ko bo vse to mimo in bo nastopil bolj sproščen del, bo čas za udobne čevlje.

Imejte jih s seboj in jih ob koncu formalnega dela obujte.

Dan obvezno začnite z zajtrkom

Čeprav boste živčni in vam nič ne bo teknilo, ne odhajate od doma lačni.

Preden boste znova sedli k obroku, bo minilo kar nekaj časa. Zjutraj si zato zagotovite pravi odmerek energije, svetuje dnevnik.hr.