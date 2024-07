To so mesta, v katerih naj bi bilo najlepše živeti

Oddelek za raziskave in analize skupine Economist Group je tudi letos izdelal seznam mest, v katerih je najlepše živeti, in znova si je ta laskavi naziv prislužil Dunaj. Prestolnica naših severnih sosedov je zmagala med 173 mesti z vseh koncev sveta, pri ocenjevanju pa so upoštevali več kriterijev, med njimi kakovost zdravstva in dostopnost do njega, kulturno dogajanje in znamenitosti, okolje in skrb zanj, stabilnost, infrastrukturo in šolstvo. Že peto leto zapored si je Dunaj prislužil najboljše ocene na skoraj vseh področjih, nekoliko slabše je bil ocenjen le na področju kulture in okolja.

Na drugo mesto se je letos uvrstil København, z lanskega šestega pa je na tretje skočil Zürich. Med prvo dvajseterico Ljubljane ni bilo, na omenjenem oddelku pa opažajo, da so se evropska mesta precej slabše odrezala v kategoriji stabilnosti, saj mnoge prestolnice pretresajo protesti in izgredi. Na četrto mesto se je uvrstil Melbourne, peto pa si delita Ženeva in Calgary.

Med prvimi 20 prav tako ni mogoče najti nobenega mesta iz Afrike, Južne Amerike in ZDA, prvo ameriško mesto, kjer je lepo živeti, je bilo uvrščeno šele na 23. mesto, in sicer je to Honolulu. Od azijskih držav se je daleč najbolje odrezala Japonska, saj je življenje prijetno v kar dveh tamkajšnjih mestih, v Osaki, ki je pristala na devetem mestu, in Tokiu na 14.