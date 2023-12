To so finalisti izbora za slovenski avto leta 2024

Tekmovanje za slovenski avto poteka že 32. zapored, a letos nekoliko drugače. Doslej so finaliste z glasovnicami izbirali naši bralci, poslušalci in gledalci, tokrat smo to nalogo prevzeli mediji.

Med dvajsetimi modeli smo izbrali pet finalistov, vi pa glasujete za svoje izbrance in jim s tem zagotovite prve točke v končnem seštevku po uveljavljenem pravilu: šest točk za prvo mesto, štiri za drugo, tri za tretje, dve za četrto in eno za peto mesto. Na enak način bomo sredi januarja glasovali v uredništvih sodelujočih medijev. Avtomobil z največ točkami bo postal slovenski avto leta 2024.

Tokrat objavljamo drugo dopisnico, ob naslednjih sobotah jim bomo še nekaj. Izpolnjeno dopisnico pošljite na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana; veljajo samo originalne glasovnice, izrezane iz tiskane izdaje. Upoštevali bomo vse, ki bodo v uredništvo prispele do vključno 5. januarja 2024. Glasujete pa lahko tudi prek elektronske glasovnice, ki jo najdete na spletni strani Slovenskih novic. Vsi, ki boste glasovali za slovenski avto leta 2024, boste sodelovali v žrebanju petih lepih nagrad.

V izboru Slovenski avto leta sodelujemo Delo in Slovenske novice, Avtomobilizem.com, Avtomanija.com s časopisno hišo Večer, Atmosferci, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, Avto magazin, RTV Slovenija z radiom Val 202 in TV oddajo Avtomobilnost ter Siol.net.

Finalisti z vseh koncev sveta

V finalu so po svoje različni avtomobili. Nekateri so na voljo s klasičnim pogonom, lahko so hibridni, tudi električni. Prvič imamo v finalu izključno električnega predstavnika. Modeli prihajajo iz različnih delov sveta.

Finalisti • hyundai kona • jeep avenger • MG4 • renault austral • toyota C-HR

Hyundai kona FOTO: Gašper Boncelj

Hyundai kona je pripravljena v drugi generaciji, je večja in po videzu precej drugačna kot doslej, še naprej pa pri tem modelu ohranjajo pristop različnih pogonskih možnosti; lahko vozi z bencinskim motorjem, lahko je samopolnilni bencinsko-električni hibrid, lahko pa bo tako kot že v prejšnji generaciji povsem električna.

Jeep avenger FOTO: Aljaž Vrabec

Jeep avenger je nov model v osnovi ameriške znamke, ki pa je zdaj že nekaj časa del mednarodne skupine Stellantis in ima precej evropsko poreklo. Ima razmeroma kompaktne mere, uvodoma je bil predstavljen kot povsem električni avtomobil, so pa tudi na našem trgu nedavno ponudbo razširili še z bencinsko pogonsko različico.

MG4 FOTO: Boštjan Okorn

MG4 je res povsem električni model, prav tako z dvema različno zmogljivima baterijama. V oblikovnem smislu je to manjša kombilimuzina, gre za izdelek znamke, ki je bila nekoč britanska, pred leti so jo oživili Kitajci.

Renault austral FOTO: Gregor Pucelj

Renault austral prav tako lahko uvrstimo v danes na trgu prevladujoči razred karoserijskih križancev; gre za naslednika nekdanjega modela kadjar, od katerega pa se vendarle precej razlikuje. Tudi pri tem modelu lahko izberemo bencinski blagohibridni pogon, tudi samopolnilni hibrid, ni pa več dizelske možnosti.

Toyota CH-R FOTO: Toyota

V finalu je še predstavnik japonskega velikana Toyote, to je njihov povsem na novo pripravljeni mali križanec C-HR, s še ostrejšim videzom kot prej, pri katerem je v ospredju samopolnilni hibridni pogon, v več izvedbah, tudi s štirikolesnim pogonom. Bo tudi priključni hibrid.