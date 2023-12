To je letošnji največji trend okraševanja božičnih drevesc, ki ga opazimo na družbenih omrežjih

Prazničnemu času pritiče tudi praznično okraševanje in na družbenih omrežjih lahko v tem času opazimo tisoč in eno okrašeno smrečico. Spletni uporabniki navdušeno delijo svoje umetnine, nekatere bolj razkošno, druge minimalistično okrašene. Prav tako se nekateri pri okraševanju zatekajo k tradiciji in okrašujejo vsako leto z istimi okraski, spet drugi radi sledijo trendom in vsako leto tematiko smrečice zamenjajo. Letos na družbenih omrežjih še posebej izstopajo nekateri trendi, ki smo jih za vas na kup zbrali spodaj.

Več na deloindom.si.