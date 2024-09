Podpihujejo jezo in sovraštvo: kaj še izdaja zlobneže

Najbrž si nihče ne bi priznal tega, da je zloben. Kajti to je vse prej kot lepa lastnost. Pa vendar, med nami so tudi takšni, ki drugim privoščijo le slabo, jim ni mar za stiske okolice in ne samo to, z dejanji in besedami druge velikokrat hote prizadenejo.

Zlobneži oddajajo močno negativno energijo in jih izdaja vsaj deset znakov.

Če jih pri osebi, s katero se družite, prepoznate, se odmaknite od nje. Kajti je zlobna in zlobnež v življenje ne prinaša ničesar dobrega.

Kateri so ti znaki, razkriva miss7.

Uživanje v tuji nesreči

Ne samo, da zlobnež ob tuji nesreči ne pomaga, on še celo uživa ob trpljenju, nezgodah in težavah nekoga.

Pa naj mu bo ta blizu ali ga pozna le bežno.

Nadzor

Vsem zlobnim osebam je skupno eno, in sicer izražena potreba po nadzoru nad svojim in nad življenjem tistih, ki jo obdajajo.

Oni hočejo imeti pod nadzorom čisto vse vidike življenja.

FOTO: Siphotography/Gettyimages

Patološko laganje

Zlobne osebe resnici ne pripisujejo velikega pomena. Nasprotno.

One lažejo brez slabe vesti in ne razmišljajo o posledicah svojih laži, ki jim služijo za manipulacijo z drugimi, za vnašanje sporov med ljudi, za podpihovaje jeze in sovraštva.

Čuden občutek ob njih

Včasih občutka v bližini zlobneža ni mogoče opisati s konkretnimi besedami, je pa ob njem zaradi njegovih besed ali obnašanja prisotno nelagodje, ki je še kako zaznavno.

Krutost

Zlobnim osebam za druge ni mar. So krute, nesramne in velikokrat povzročajo psihično ter tudi fizično bolečino.

FOTO: Apostolos Vamvouras/Unsplash

Pomanjkanje odgovornosti

Vsaka zrela odrasla oseba ve, da je za posledice svojih odločitev odgovoren vsak sam in da jih je treba sprejeti ne glede na to, kakšne so.

Zlobne osebe ne razmišljajo tako. One krivdo in odgovornost za slabe stvari vedno prelagajo na druge.

Netoleranca

Zlobni so nestrpni od vsega, kar ne sodi v njihov koncept »normalnega« in kar odstopa od njihovega pogleda na svet.

Drugačnosti ne sprejemajo, jo obsojajo in drugačne zavračajo, jih ponižujejo ter izključujejo.

FOTO: Shutterstock

Manipulacija

Zlobneži delujejo zgolj in samo v svojo korist, mar jim je samo zase in s spretnimi manipulativnimi tehnikami druge pripravijo do tega, da delujejo njim v prid.

Njihov namen odnosov je zgolj korist, in če od nekoga te nimajo, se ne družijo z njim.