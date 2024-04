Imate v svoji bližini psihopata? Tole znamenje jih izda – bodite pozorni

Psihopatija vključuje vztrajno antisocialno vedenje, zmanjšano sposobnost empatije ali občutke obžalovanja.

Če mislite, da so psihopati le v zaporih, bolnišnicah ali grozljivkah, se moično motite. So povsod okoli nas. Da, verjeli ali ne, 1 na 100 ljudi je namreč psihopat.

Naše razumevanje psihopatije in tega, kakšen je psihopat, v veliki meri temelji na hollywoodskih filmih. Večina meni, da je psihopat nekdo, ki je moralno pokvarjen ali ne navezuje socialnih stikov. Drugi morda psihopate povezujejo z nagnjenostjo k nasilju.

In kaj pravi znanost?

Psihopatija vključuje vztrajno antisocialno vedenje, zmanjšano sposobnost empatije ali obžalovanja, predrznost, čustveno togost, zlobnost, impulzivnost in skrajne egoistične osebnostne poteze. Strokovnjaki pa se strinjajo, da imajo psihopati tudi nekaj pozitivnih lastnosti, kot so velika pozornost do podrobnosti, sposobnost »branja« ljudi in sposobnost, da se zlahka vključijo v vsak pogovor.

Lahko so natančni in ustvarjalni in posledično zelo uspešni v poklicni karieri. Kljub splošnemu prepričanju, da je to redek pojav, je večina psihopatov na videz pravzaprav povsem običajnih ljudi, ki živijo običajno življenje – so naši sodelavci, sosedje, prijatelji in morda celo naši intimni partnerji.

To so znaki, po katerih lahko prepoznate psihopata

Zehanje zanje ni nalezljivo

V študiji, objavljeni v reviji Personality and Individual Differences, so znanstveniki odkrili nekaj zelo zanimivega: subjekti, ki so bili glede na odgovore, ki so jih podali v vprašalniku, čustveno najbolj hladni, kar je ena od značilnosti psihopatov, so bili imuni na sicer nalezljiv učinek zehanja. Čustvena hladnost je povezana tudi s pomanjkanjem empatije in pomanjkanjem skrbi za čustva drugih. Če se sprašujete, kako verjetno je, da je nekdo v vaši bližini psihopat, poskusite zazehati pred njim, da vidite, ali to vpliva nanj ali ne.

Naročijo črno kavo

Medtem ko ta podrobnost lahko nakazuje tudi, da se je nekdo odločil, da bo s svojega jedilnika črtal sladkor in mleko, raziskava, objavljena v reviji Appetite, kaže, da imajo ljudje, ki imajo raje črno kavo, nekatere psihopatske težnje. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 1000 ljudi in je (tako kot že dve prejšnji študiji na to temo) pokazala, da ljudje, ki imajo raje grenko hrano in pijačo, najpogosteje kažejo značilnosti makiavelizma, psihopatije, narcizma in vsakdanjega sadizma.