Pet dokazov, da je med vama izjemna kemija

Ste se kdaj vprašali, ali je vaše romantično razmerje res globoko ali gre zgolj za površno privlačnost? Eden od znakov trdne zveze je močna kemija, ki pa ne temelji zgolj na spolnih hormonih, temveč tudi na drugih malenkostih.

To, da je prisotna med vama, razkriva pet jasnih dejavnikov, ki ji niza City Magazine.

Dotiki brez besed

Dokaz močne povezave med dvema osebama so dotiki, ki niso nujno seksualne narave.

Gre za povsem naključen objem, stisk roke ali komaj zaznaven dotik v javnosti, doma.

Takšni izrazi naklonjenosti, sploh, kadar so pogosti, veliko povedo o naravi vajinega odnosa in pričajo o tem, da ga preveva močna kemija.

FOTO: Anna Kolosiuk/Shutterstock

Smeh in zabava

Kdor se smeji skupaj, ostane skupaj. Kdor se zabava skupaj, prav tako.

Seveda to ne pomeni, da včasih ni razloga za smeh in tudi ne, da se zabavata samo skupaj ter pozabljata na osebe, ki so prav tako pomembne v življenju obeh ali vaju kot posameznika, pomeni pa, da vaju povezuje smisel za humor in da ko sta skupaj, skušata najti razloge za zabavo, ne pa za obup in negativizem.

Občutek domačnosti

Občutek, da sta drug ob drugem varna, sprejeta, razumljena in da sta drug ob drugem, ne glede na to, kjer sta, povsem sproščena, je jasen pokazatelj globokega in trdnega odnosa.

Branje misli

Ne dobesedno, a znata prepoznavati in se pravilno odzvati na potrebe, želja ter pričakovanja drug drugega.

Dobro se poznata in dobro se razumeta, včasih tudi brez besed.

FOTO: Patrisyu/Shutterstock

Skupni cilji in sanje

Še zadnji dokaz, da vaju veže močna kemija, ki sega izza meja poželenja, so načrti, ki jih snujeta skupaj in cilji, ki so vama skupni.

Kajti vsi ti pomenijo le eno: tudi v prihodnosti se vidita kot par, načrti in cilji pa so močno lepilo vajine zveze.