Mars v levu 2025: Svojo moč usmerimo tja, kjer čutimo življenje (Suzy)

Osemnajstega aprila vstopi Mars v ognjenega leva. Zdaj je čas, da se spet borimo za tisto, kar nas poživi. Po dolgih mesecih retrogradnega zibanja, vračanja nazaj v rakove občutljive globine in čustveno močvaro, se rdeči planet poguma, akcije in ognja vrača v kraljestvo, kjer ni prostora za dvome ali umik. Mars v levu ni več bojevnik iz senc. Je vodja, ustvarjalec, tisti, ki ne kriči, ampak žari. In ta žar je neustavljiv. Če smo v lanskem decembru in januarja brskali po svojem notranjem svetu, razčlenjevali stara ranjena poglavja, se trudili razumeti, zakaj nas neka strast zapušča ali neka bi...