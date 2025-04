Odzivi na oprostilno sodbo: Hojs pravi, da se boj šele začenja, Tonin oster

Kot smo poročali v drugem članku, je senat celjskega sodišča danes predsednika SDS Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Na sodbo se je pričakovano hitro odzval Janša. Poleg njega pa tudi člana SDS Aleš Hojs Romana Tomc ter prvak NSi Matej Tonin. Odzivi so prišli tudi iz vladnih vrst.

Hojs je v svojem zapisu na družbenem omrežju X napovedal, da se njihov boj šele začenja: »Konec osemdesetih smo stali na Roški, leta 2014 na Dobu in pred ljubljanskim sodiščem, danes smo v Celju. Tako kot je povedal @JJansaSDS, se naš boj, kljub oprostilni sodbi, ne končuje, se začenja. Za vse tiste, ki so v podobnih krivičnih postopkih in tiste, ki bi morali biti, pa niso,«

Janša je v svojem odzivu na sodbo izrazil predvsem hvaležnost: »Oprostilna sodba se ne bi zgodila, če ne bi bilo vas. Iskrena hvala! Hvala tudi moji družini, ki je v tem času ogromno pretrpela! Hvala poslanskim kolegom, ki so se borili z mano. Hvala vsem ljudem dobre volje, ki so verjeli, da laž ne sme zmagati. Ta zmaga danes je “zmaga” in naš boj tu ni končan!«

Tonin pravi, da so bile obtožbe neosnovane

Tonin je bil v odzivu na sodbo oster. »20 let izčrpavanja po sodiščih zato, da se ugotovi nekaj, kar je očitno - obtožbe v zadevi Trenta so bile neosnovane. Vedno bolj očitno postaja, da vplivna leva omrežja sodstvo iz ozadja zlorabljajo za pregon političnih nasprotnikov. Veliki petek je bil očitno namenjen politični opoziciji - danes smo bili v zadevi KNOVS zaslišani tudi trije poslanci NSi,« je zapisal uvodoma.

In nadaljeval: »V demokraciji je parlament prostor političnih spopadov. V zadnjem obdobju pa se kazensko pravo in represivni organi žal vse bolj brezkompromisno uporabljajo za izčrpavanje in onemogočanje politične opozicije. Čaka nas veliko dela. Začnemo na referendumu, nadaljujemo na volitvah.

Romana Tomc je v svojem zapisu omenila trpljenje, ki ga je preživljal prvak SDS z družino: »Nihče ne more nikoli nadomestiti trpljenja, ki sta ga preživljala @JJansaSDS in njegova družina med tem političnim procesom. Kljub temu ta sodba daje upanje, da moč globoke države usiha. To je dobro za Slovenijo.«

Odzivi iz opozicije

»Ne komentiramo sodb, veseli pa smo, ko naš pravosodni sistem deluje in ko se s tem, da se postopki zaključijo, dobijo epilog, krepi zaupanje v pravno državo,« je v izjavi v DZ dejala poslanka največje vladne stranke Svoboda Lucija Tacer. Ob tem je izpostavila, da obstaja razlika med tem, da se ljudje zbirajo in protestirajo, da izrazijo nezadovoljstvo s posameznimi javnimi institucijami in med »političnim shodom, ki ga organizira ena politična stranka in je pred sodiščem v tistem trenutku, ko sodišče odloča o konkretni zadevi«. Slednje je politični pritisk ali vsaj poskus tega na neodvisno sodišče, je opozorila Tacer.

O tem, ali je tudi pri odločanju v zadevi Trenta deloval pritisk glede na to, da so podporniki predsednika SDS Janše organizirali več shodov pred celjskim sodiščem, pa je poslanka Svobode dejala, da o tem ne bo špekulirala, saj verjame, da so na slovenskih sodiščih strokovni ljudje, ki opravljajo svoje delo.

Na shode in potencialne pritiske so opozorili tudi v Levici. »Kar nas lahko zelo skrbi, je marš na sodišča, marš Janševih podpornih množic na sodišča, ta masovni pritisk na neodvisno sodstvo. Pod takim pritiskom, si predstavljam, ni lahko delati, ampak ne morem presojati, ne morem soditi, kakšen vpliv ima to,« je v izjavi v DZ dejala poslanka Levice Nataša Sukič. Glede same sodbe pa je ocenila, da jo je nemogoče komentirati, saj so mogoče še pritožbe, kar pomeni, da zadeva še ni povsem dokončna.

Iz koalicijske SD so medtem sporočili, da v stranki spoštujejo načela pravne države in odločitev neodvisnega sodstva ter bodo še naprej zagovarjali vrednote transparentnosti, odgovornosti in spoštovanja v javnem prostoru. »Sodbe sodišč sprejemamo, vendar ne pozabljamo, da je politična odgovornost širša od zgolj pravne,« so opozorili v pisnem odzivu. Obenem so zagotovili, da njihov cilj ostaja graditi družbo, v kateri bo temelj spoštovanje institucij in državljanov.