Poslanka Nataša Sukič zbolela, pa je v Maxiju le nakupovala hrano: »Običajne zadeve, nič tam pripravljenega«

Poročali smo, da je inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pozvala potrošnike, ki so od sobote kupili živila, pripravljena ali strežena v obratih, priključenih na vodovodni sistem poslovnega sistema ljubljanskega Maximarketa, naj teh živil ne zaužijejo. Pakirana živila ter tista, ki jih je treba toplotno obdelati, pa niso tvegana, so dodali.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket, s katero upravlja Mercator, so namreč že v soboto zaznali prebavne težave pri osebju. V torek so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Nemudoma so obvestili upravljavca vodovoda Javno podjetje Voka Snaga in prepovedali uporabo vode v prehrambene namene.

Zaradi slabosti pa je bilo v četrtek odstotnih več zaposlenih v bližnjih stavbah, med drugim poslanci Državnega zbora ter zaposleni v NLB in ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Pakirana živila ter tista, ki jih je treba toplotno obdelati, niso tvegana, je ocenila inšpekcija, a se je, kot kaže, zmotila.

Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Nataša Sukič je s sledilci delila novico, da je zbolela in imela hude prebavne motnje in vročino, čeprav je šla le v samopostrežbo Maxija po hrano.

»Ne vem, če je samo voda kužna v Maxiju. Tudi če je to izvor težav, se okužba očitno ne prenaša zgolj skozi zaužitje vode ali tam pripravljene hrane. Sama sem zbolela za točno temi simptomi v soboto ponoči. Pa nisem pila vode na tem območju, sem pa šla v samopostrežbo Maxija po hrano. Običajne zadeve, nič tam pripravljenega. In sem zbolela, zakuhala na 38 stopinj, imela hude prebavne motnje, slabost.«

Po objavi se je usul plaz komentarjev sledilcev, ki poslanki želijo čim hitrejše okrevanje.

