Tedenski jedilnik: hitro in preprosto za vsak dan

Ponedeljek: Krožnik je zelo nasiten, vroč, začinjen. Koriander umirja jed, vseeno pa gre lepo zraven žlica gostega kokosovega jogurta, ki ohladi prevroče vzdušje.

Torek: Paradižniki naj bodo v sredi bolj votli z malo semenske sredice. Kvinojo lahko skuhate vnaprej in si tako organizirate čas priprave, še posebno če boste polnili in pekli več paradižnikov.

Sreda: Če ste že kdaj dopustovali v Istri, ste morda imeli srečo, da so vam jih pripravili v kakšni domači konobi. Pljukanci so ljubke testenine, ki so nastale v času, ko je bilo pomanjkanje hrane in bogastvo iznajdljivosti.

Četrtek: Pečene polovice jajčevcev ponujajo privlačno in kremno podlago nadevu iz kuskusa, čičerke, bučk in paradižnikov. Povrhu nadrobimo še mladi sir, za piko na i krožnika in okusa bogatega kosila.

Petek: Ta jed nam je še posebno ljuba, saj terja le 35 minut in obrok iz le nekaj sestavin je na mizi. In ne pozabite: lignje vedno solimo tik pred koncem, sicer bodo trdi.