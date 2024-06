Tedenski jedilnik: božanska kosila z Yasko

Ponedeljek: Bučkini zvitki so polnjeni z mehko rikoto, okus obogatita parmezan in popečena panceta, sveža zelišča in domača paradižnikova omaka pa poskrbijo za prijetno svežino.

Torek: Mehke lignje v gostljati paradižnikovi omaki bogatega okusa lahko ponudimo z različnimi prilogami. Tokrat priporočamo popečeno polento, saj nam v prehodnem času z nestabilnim vremenom še vedno prija malce bolj tolažilna hrana na žlico.

Sreda: Velike testenine v obliki školjk, ki so že na oko zelo vabljive, so izjemno praktična zamenjava za priljubljene torteline ali raviole, ki pa nam vzamejo kar precej časa, če se njihove izdelave lotimo sami. Prav zato je ta jed tudi idealna rešitev, ko je treba na mizo postaviti nekaj okusnega za več ljudi, saj jo lahko postrežemo tako za predjed kot glavno jed, pa tudi s svojim mamljivim videzom bo takoj vzbudila val navdušenja!

Četrtek: Mogoče je tokratna klasika že malce pozabljena, vendar gre pri tej brezmesni izvedbi za poenostavljeno izpeljanko klasične grške musake, ki je sestavljena iz več plasti zelenjave, običajno pečenih ali ocvrtih jajčevcev, in mletega mesa ter zaokrožena z bešamelom.

Petek: To je super preprost recept, a zelo okusen! Diši po morju, pa vendar si ga lahko pripravimo tudi doma, za kosilo, večerjo ali malico.