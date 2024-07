Tedenski jedilnik: 5 receptov, da kosila ne bodo dolgočasna

Ponedeljek: Ponudimo kot samostojno jed s kruhom, zraven se prileže paradižnikova solata s čebulo.

Torek: Italijanska klasika, ki jo boste oboževali. Njoke potopimo v omamno paradižnikovo omako, dodamo mocarelo in vse skupaj popečemo v pečici.

Sreda: Trik za tisti uau učinek, ko bo navadna jajčna omleta postala mamljiv vrtinec. Poveznjen čez kepico riža ali česa drugega bo ustvaril neustavljivo hrepenenje po tej jedi.

Četrtek: Še ena italijanska klasika lahko postane poletna uspešnica, le eno sestavino moramo zamenjati z – bučko! Kremaste testenine, pripravljene brez kančka smetane, bodo na mizi, kot bi trenil.

Petek: File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje.