Teden mode: Najlepši črni kosi slovenskih oblikovalk (FOTO)

Modne revije so vsakič znova navdih za nove stilske kombinacije in poigravanje z osebnim slogom. Tako tudi ljubljanski teden mode (ljfw 2024) marsikoga spodbudi, da izstopi iz svojih ustaljenih tirnic ter se modno opogumi in pokaže novo različico sebe.

Nas je tokrat navdihnila črna, v katero mnogi verjamejo že leta. In da izbira črne nikakor ni dolgočasna so na ljubljanskem tednu mode v sredo dokazale oblikovalke Tanja Uvera, Tanja Zorn, Mojca Celin z znamko Princip for Akinora Celin in Barbara Vrbančič.

Pletenine, prosojne dolge obleke, prosojni topi, ki jih krasijo vezenine, predimenzionirani suknjiči, pajaci, plašči in široka krila so vse kosi, ki so zaradi izjemnega krojenja oziroma oblikovanja tako posebni, da kljub temu, da so črni, lovijo poglede.

Tanja Uvera je črno barvo kombinirala z bleščečo srebrno, veliko pa je bilo tudi kombinacij, ki so v celoti črne. Tanja Zorn je k črni dodala močno zeleno barvo in ustvarila izjemno elegantne videze, Mojca Celin k črni kombinira temno sivo, prosojnim materialom v črni pa doda klasično črno krilo. Barbara Vrbančič je črno poživila z zeleno, vijolično in živo roza barvo.

Navdih, kako vse lahko letošnjo jesen nosimo črno barvo, smo poiskali na tretjem dnevu ljubljanskega tedna mode. Izbor si lahko ogledate TUKAJ - na Onaplus.si.