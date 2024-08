Te cvetlice so pisane znanilke jeseni (FOTO)

Astre, cvetlice, ki simbolizirajo mesec september, so priljubljene okrasne rastline, znane po zvezdastih cvetovih, ki krasijo vrtove v poznopoletnih in jesenskih mesecih. So simbol ljubezni, elegance in potrpežljivosti. V viktorijanski Angliji so jih pogosto povezovali s spominom na pokojne in jim z njimi izkazovali ljubezen, ki nikoli ne umre.

Astre običajno sadimo spomladi, ko mine nevarnost zmrzali.

Obstaja veliko vrst aster, nekatere so trajnice, druge enoletnice, različne so tudi barve njihovih cvetov, katero bomo izbrali, pa je poleg od naših želja odvisno tudi od razmer, ki vladajo v vrtu. Vse vrste aster sicer potrebujejo veliko svetlobe, zato jih sadimo na južno stran, uspevale bodo tudi v polsenci, a v tem primeru njihovi cvetovi ne bodo tako lepih in izrazitih barv. Rade imajo dobro odcedna in bogata tla, nikakor pa jih ne sadimo v glinena in težka ali na mesta, kjer se rada zadržuje voda. Če bodo njihove korenine dalj časa v vlažnih tleh, jih bo napadla koreninska gniloba. S tem v mislih jih tudi zalivamo.

Ker imajo rade bolj sušne razmere, lahko z njimi popestrimo skalnjak. FOTO: Beekeepx/getty Images

Kdaj potrebujejo vodo, bodo pokazale

Če ne rastejo pod streho, jih zalivamo le med daljšimi sušnimi obdobji, pa še to ne veliko, če jih dež ne doseže, pa jih zalijemo na deset ali 14 dni, odvisno od zunanje temperature. Kdaj potrebujejo vodo, nam bodo pokazale same, saj se bodo malce upognile in videti bodo uvele. To se sicer lahko zgodi tudi med daljšo izpostavljenostjo močnim sončnim žarkom, zato najprej počakajmo, da sonce zaide, če si bodo proti večeru opomogle, sta bili za uvel videz krivi vročina in svetloba, sicer pa jih zalijemo.

Če ne rastejo pod streho, jih zalivamo le med daljšimi sušnimi obdobji, pa še to ne veliko.

Ne pozabimo na obrezovanje. Če bomo odcvetele cvetove odstranjevali sproti, nas bodo astre nagradile z vedno novimi cvetovi, jeseni, po koncu cvetenja, pa jih je prav tako priporočljivo odstraniti, saj bomo tako poskrbeli, da bo rastlina naslednje leto bolj zdrava in močnejša.

Astre običajno sadimo spomladi, ko mine nevarnost zmrzali, lahko jih tudi sejemo. Če imamo svoje seme, ki smo ga spravili prejšnjo jesen, ga v kakovosten substrat posejemo že zgodaj spomladi, sadike pa naj bodo do aprila ali maja v zaprtem prostoru in jih na gredice presadimo šele, ko mine nevarnost zmrzali.

Hvaležni nam bodo tudi čebele, čmrlji in metulji. FOTO: Apugach/getty Images

Ker cvetijo pozno poleti in jeseni, ko večina drugih rastlin cvetove že odvrže, so odlična izbira za popestritev vrtička tistih lastnikov, ki bi v barvitosti radi uživali vse leto ter poskrbeli tudi za čebele, čmrlje, metulje in druge žuželke, da bodo imele vedno dovolj hrane.