Takšna je spalnica v jesenskih bavah (FOTO)

Bela posteljnina ima mnogo privržencev, ki pravijo, da se samo v povsem beli postelji počutijo zares prijetno, takšna deluje tudi najbolj čisto in hladno, slednje pride še posebno prav v poletnih mesecih, ko tudi ponoči temperature ne padejo pod 20 stopinj Celzija. Kot vse drugo ima tudi bela posteljnina svoje prednosti in slabosti. Poleg že omenjenih je še ena prednost ta, da je elegantna in brezčasna, ujema se s tako rekoč vsemi drugimi barvami in slogi notranje opreme, zato si bomo lahko omislili raznolike dekorativne elemente, preproge, svetila in podobno.

Barvna posteljnina je najugodnejši način, kako povsem spremeniti prostor in vzdušje v njem.

Velik plus je tudi ta, da se lahko pere pri višjih temperaturah – to velja, če izberemo takšno iz debelejšega bombaža, v nasprotnem primeru bomo tudi s pranjem pri visokih temperaturah in z uporabo agresivnih sredstev vlakna močno poškodovali. Med slabostmi je najočitnejša ta, da se hitro umaže, zato jo je treba pogosteje menjavati in prati. Zaradi pogostega pranja lahko sčasoma postane rumenkasta, ker so bele tkanine pogosto tanjše in bolj občutljive, pa se lahko tudi hitreje obrabijo.

Topli odtenki

Če bi si to jesen želeli razširiti obzorja in preizkusiti drugo barvo posteljnine, se lahko ravnate po letošnjih smernicah, med katerimi so v ospredju topli odtenki, ki bodo v prostore, ne le spalnico, prinesli barve jesenskega listja. To so rumena, oranžna, rdeča in rjava ter vsi mogoči odtenki vmes, zlasti pa bogata terakota. Ta zamolklo oranžno rdeča barva deluje izjemno domačno in prijetno in med takšne rjuhe se boste zavalili z največjim veseljem, saj se vam bo zdelo, kot da ste se zakopali v dišeč kup listja. Terakota se še posebno krasno poda v prostore z rustikalnim slogom, lesenimi dodatki in nevtralnimi zemeljskimi toni notranje opreme.

S terakoto boste barve jesenskega listja prinesli v svoj dom.

Če se vam zdi premočna ali pretopla in bi vam bilo v takšni postelji prevroče, je to jesen zelo modna tudi gorčično rumena, ki je še vedno topla, a ima dovolj hladnih podtonov, da čutov ne bo pretirano obremenila. Ta odtenek se odlično poda k lesu, pa tudi hladnejšemu sivemu kamnu. Še hladnejša in bolj pomirjujoča je olivno zelena, ki je prav tako hit letošnje jeseni. Njena največja prednost je, da obstaja ogromno odtenkov, od hladnih do toplih, zamolklih do bolj intenzivnih, kar pomeni, da lahko vsakdo najde tistega, ki mu bo všeč in ki se bo podal k preostanku opreme.

Če je vse drugo belo, bo barvna posteljnina prostor bolj poživila. FOTO: Katarzynabialasiewicz/getty Images

Tako terakota kot gorčično rumena se odlično podata k rustikalnemu slogu notranje opreme. FOTO: Ykvision/getty Images

Posteljnina že nekaj časa ni zgolj funkcionalni element v spalnici, ampak je tudi del notranje opreme, slednjo dopolnjuje in pomaga ustvariti želeno vzdušje. Z novo barvo ali vzorcem lahko za precej nizko ceno ustvarite vedno nov videz spalnice, jo prilagajate počutju, letnim časom, priložnostim in še in še.