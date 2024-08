Tako so na vprašanje, ali jih motijo otroci v lokalu, odgovarjali mimoidoči (VIDEO)

Zagreb je mesto živahnega družbenega življenja, kjer kavarna ali restavracija pogosto služi kot prostor za sprostitev in druženje. A kako se občani počutijo glede prisotnosti otrok v teh prostorih? Novinarji Indexa so se sprehodili po ulicah Zagreba in mimoidoče povprašali, ali jih otroci v kavarnah in restavracijah motijo.

»Ne vidim problema, če so dobro vzgojeni«

Prvi mimoidoči, ki so ga vprašali, ali ga motijo otroci v kavarnah, je bil kratek in jedrnat: »Pa, realno, ne.« Pojasnil je, da v prisotnosti otrok ne vidi težav, če so dobro vzgojeni in ne povzročajo težav. Na vprašanje, kaj bi storil, če bi bili otroci glasni ali nemirni, je odgovoril: »Enostavno ignoriraš, to ni tvoj otrok.«

»Otroci naj bodo s starši«

Vse mimoidoče ženske, s katerimi so se pogovarjali, so se strinjale, da jih otroci v kavarnah in restavracijah ne motijo. Ena izmed njih je dejala: »Rada imam otroke in me ne motijo.« Dodala je, da je prisotnost otrok v redu, če se obnašajo primerno: »Če se lepo obnašajo, potem mi je čisto v redu, da sedijo v restavracijah in kavarnah.« Druga mimoidoča je poudarila: »Zdi se mi prav, da so otroci s svojimi starši in družinami.«

Odgovornost je na starših, ne na otrocih

Ena od anketiranih je izpostavila, da ima sama tri otroke, zato ji prisotnost otrok v javnih prostorih ne moti: »Meni ne moti, ker imam tri otroke, in vse je samo stvar principa, lahko rečemo, obnašanja.« Po njenem mnenju je ključno, da starši vedo, kako se morajo otroci obnašati v restavracijah: »To je stvar staršev, ne otrok,« je zaključila.

Iz odgovorov mimoidočih je razvidno, da večina ljudi v Zagrebu ne vidi težav s prisotnostjo otrok v kavarnah in restavracijah, če se ti obnašajo primerno. Mnenje je enotno – odgovornost za vedenje otrok je na strani staršev.