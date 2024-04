Tako shranite šparglje, da bodo v hladilniku ostali sveži

Šparglje v teh dneh srečamo na vsakem vogalu. Recepti zanje gredo za med, zeleni šopki pa so na voljo na skoraj vsaki stojnici tržnice in polici živilske trgovine. In ker so ne le zdravi, temveč tudi noro okusni, velja sezono dobro izkoristiti in si jih v tem času privoščiti čim večkrat.

Ti zeleni poganjki sodijo med sezonsko zelenjavo, so nizkokalorični in izjemno bogati z vlakninami, vitaminom K, vitaminom C, folno kislino, kalijem in drugimi pomembnimi hranili. Poleg tega vsebujejo antioksidante, ki lahko pomagajo pri zmanjševanju vnetij in tveganju za določene bolezni. Šparglji pa imajo tudi diuretične lastnosti, kar pomeni, da lahko pomagajo pri odvajanju odvečne vode iz telesa, kar je lahko koristno za zdravje ledvic. Mnogi si jih tako privoščijo v namen spomladanskega razstrupljanja telesa.

Kot rezano cvetje v vazi

Seveda pa je na našem portalu v ospredju njihova kulinarična vrednost. Iz njih lahko pripravimo nešteto izjemno okusnih jedi, ker pa ta sestavina večino dni v letu ni na voljo, jih imamo v spomladanskem času vedno na zalogi. A kako poskrbeti, da bodo počakali, dokler jih ne spremenimo v okusen obrok?

Velik del špargljev predstavlja voda, zato, ko jih odtrgamo oziroma odrežemo z rastišča, kaj hitro začnejo veneti. Posledično izgubijo svežino in hrustljavo teksturo. To pa se seveda zgodi v primeru, da jih ne shranjujemo pravilno. Podobno kot rezano cvetje namreč potrebujejo vodo. Najboljši način shranjevanja je tako podoben kot pri šopkih. Potrebujemo vazo, le da te tokrat ne bomo postavili na jedilno mizo, temveč v hladilnik.

Namesto vaze bomo uporabili kar prazen kozarec za vlaganje. Vanj bomo natočili za dva prsta vode, nato pa vanj postavili šopek špargljev z vrhovi, obrnjenimi navzgor. Da bi še dodatno preprečili izsuševanje, čez šparglje nato poveznemo še plastično vrečko. Na ta način bomo hrustljavost podaljšali tudi do tri dni.