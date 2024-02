Tako lepoto dojema Helen Mirren

Legendarna igralka Helen Mirren je za britanski Harper's Baazar odprla svojo kozmetično torbico in pokazala izdelke, ki jih uporablja. Že prva stvar je bila presenečenje: čajne vrečke. »Pa ne za oči, ampak zgolj za pitje,« je komentirala Britanka, ki očitno nikamor ne more brez čaja.

V videu je 78-letna igralka povedala, da bi mlajši sebi sporočila, naj pozabi na koncept lepote, naj uživa in drugim ne dovoli preveč vplivati nanjo. "Najbolj nevljudne besede so 'za svoja leta si videti zelo dobro'," pravi Mirrenova.

Med izdelki, ki so vedno v njeni torbici, so še lak za lase, krema za roke, oljni serum, dnevna krema, lak za nohte, multivitamini, vlažilna meglica, parfum Jo Malone in bleščilo za ustnice. Mirrenova je povedala, da rada obiskuje savne, savnanje pa jemlje kot svojo lepotno rutino.

Na vprašanje, kdo jo iz vidika lepote navdušuje, je odgovorila, da David Beckham. »Ker je tako lep, kaj ni?! Pa tudi ves čas se spreminja, zabrije se, si omisli irokezo, nosi lase na eno stran, pa na drugo, ima dolge. In vse to počne brez kake pretiranosti. Je zelo vpet v modo, a ne deluje pretenciozno.«

