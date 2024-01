Za zdravje otroka ključnih prvih 1000 dni življenja

Doc. dr. Evgen Benedik deluje tako na Biotehniški fakulteti kot na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kot sogovornik pa odkriva zanimiva, celo presenetljiva nova spoznanja, zaradi katerih bomo morali na prehrano gledati kot na morda najpomembnejši dejavnik za doseganje dolgega in zdravega, kakovostnega življenja. Poudarja usodno pomembnost prvih 1000 oziroma 8000 dni našega obstoja za vsa naša nadaljnja, tudi odrasla in stara leta. V povezavi s prehrano govori kar o programiranju. Evgen Benedik: Razlogov za debelost pri otrocih in pozneje pri odras­lih je več. Najpogostejša sta seveda na eni s...