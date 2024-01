Ta roža uspeva le pri dobrem človeku in po starem verovanju prinaša denar in blagostanje

Po starodavnih verovanjih lahko poprovkasta pileja, zimzelena rastlina, ki izvira iz južne Kitajske, prinaša finančno srečo, zato je eno od njenih imen tudi kitajski dolar.

To trdoživo rastlino imenujejo tudi misijonarska rastlina, ker jo je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja na Norveško prinesel norveški misijonar Agnar Espegren iz Kitajske, kmalu pa se je razširila v druge skandinavske države in Evropo. Njeno latinsko ime pilea izhaja iz grške besede pilos, kar pomeni predmet iz klobučevine.

Kako vzgajamo poprovkasto pilejo?

Sicer gre za počasi rastočo sobno rastlino, ki zraste do 30 centimetrov. Videti je nežna in krhka, a je v resnici zelo trpežna in preprosta za nego. Na podolgovatih vejah, ki se zdijo kot oluščene, poženejo številni temno zeleni okrogli listi. Ko je zunaj toplo (spomladi in poleti), jo lahko postavite ven, z začetkom jeseni pa jo morate prinesti noter, ker bo težko preživela nizke temperature. Dobro je tudi, da ima čim več svetlobe, vendar ne neposrednega sonca.

To zimzeleno rastlino je mogoče razmnoževati s semeni, vendar jo je najlažje razmnoževati s potaknjenci. Lesena stebla odrežemo in postavimo v vodo, dokler ne poženejo daljših korenin. Nato jih presadimo v nove lončke s kompostno zemljo in jamicami, saj se mora zemlja med zalivanjem izsušiti.

V vročih dneh rastlino obilno zalivamo, da se ji listi ne povesijo, čeprav dobro prenaša trda in suha tla.

Hvaležna je tudi zato, ker je ne napadajo škodljivci in bolezni.

Poprovkasta pileja. FOTO: Dima Berlin, Getty Images

Prinaša bogastvo in blagostanje

Po nekaterih vzhodnjaških verovanjih so eni najbolj znanih zdravilcev negativne energije v domu rvečinoma bujne, zelene rastline, ki ne prinašajo le pozitivnih vibracij za dobro razpoloženje domačih, ampak tudi bogastvo. Prav poprovkasta pileja, ki naj bi uspevala le, če so v hiši dobri ljudje, naj bi še posebej pritegnila energijo bogastva in blaginje ter v gospodinjstvo prinesla več denarja. Zato se takšne rastline v nekaterih azijskih državah celo prenašajo kot najvrednejše in najdragocenejše darilo iz roda v rod.