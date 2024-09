Tako čisto preprosto pripravimo čufte

Na Balkanu so čufti pomemben del tradicionalne domače kuhinje in so največkrat postreženi z omako iz paradižnika ali pa s polivko, ki jo pripravijo na osnovi smetane. V Italiji so znani kot »polpette« in se pogosto postrežejo s testeninami. Na Švedskem jih imenujejo »köttbullar« in jih običajno postrežejo s krompirjevim pirejem ter brusnično omako.

Tudi na slovenskih krožnikih se te mesne kroglice navadno znajdejo v družbi krompirjevega pireja in prelite s sladkasto paradižnikovo omako. No, točno takšne bomo danes tudi pripravili. V čim krajšem času in s čim manj kompliciranja. Takšna kosila so namreč daleč najboljša, zaradi preprostosti recepta pa se bo ta jed od zdaj naprej pogosteje na mizi znašla tudi med napornim delovnim tednom.

Sestavine

300 g telečjega mesa

500 g svinjine

1 čebula

50 ml olja

40 g krušnih drobtin

žlica mešanice suhih začimb

žlica mlete sladke paprike

1 jajce

Omaka

500 ml paradižnikove mezge

500 ml vode

100 ml mleka

2 žlici moke

1 žlica suhe bazilike

Priprava