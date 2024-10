Tako boste zelje najlažje narezali zelo na tanko (VIDEO)

Ključ do dobre zeljne solate je v mojstrsko narezanem zelju. Verjetno je marsikomu padel v oko babičin način, pri katerem zelju najprej izreže kocem, nato vsakemu listu izreže odebeljeno osrednjo žilo, liste zvije v rolico, kot bi se lotila jušnih rezancev, ki jo v nadaljevanju tanko nareže. Vešče gospodinje so svoje rezalne tehnike izpopolnile v letih in letih treninga na domači rezalni deski. Spet drugi se znajdejo tako, da ga naribajo na mandolino ali pa celo – salamoreznico.

Marsikdo pa teh pripomočkov nima, sploh mlajše generacije, zato je naša najmlajša članica uredništva Brina Robinik Kobal ponovno poiskala trik, kako si lahko pomagamo. Z uporabo tega pripomočka se bomo izognili čiščenju prej omenjenih naprav in skledo v hipu napolnili s tankimi rezinami zelja.

Odličen recept: Če boste zeljno solato pripravili tako, bodo vsi navdušeni

Govorimo o pripomočku, ki ga imamo prav vsi doma, zato odprite kuhinjski predal in iz njega potegnite – ročni lupilec!

Poglejte, tako preprosto bo odslej rezanje zelja, a nekaj pa moramo pri tem načinu vseeno omeniti. Lupilec mora biti res kakovosten in imeti mora široko rezilo, sicer se boste preveč namučili. Z našim, ki ga vidite na posnetku spodaj, je šlo kot po maslu. Prav tako je ključno, da je zeljna glava zelo čvrsta. Če bodo listi mlahavi in ne bodo tesno stisnjeni med seboj, bo ta trik neuporaben.

Tako, zelje je narezano, zdaj pa moramo solato le še dokončati. TUKAJ smo zbrali nekaj namigov, kako zelje zmehčati, kako ga začiniti in obogatiti.

