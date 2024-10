Ta ogromna kača lahko pogoltne celega človeka

Anakonde najdemo v Južni Ameriki. Rade imajo mokre, močvirnate razmere. Ime anakonda se nanaša na več kač iz rodu Eunectes, vendar se običajno uporablja za označevanje zelene anakonde.

So izjemne lovke. Premikajo se skoraj neslišno, varovalna barva pa jim omogoča, da se zlijejo z okoljem. V zasedi lahko čakajo tudi pod vodo, saj zdržijo brez zraka do deset minut. Ker imajo oči in nosnice na vrhu glave, lahko na plen neopazno prežijo tudi tik pod gladino reke. So odlični plavalci, ki plavajo s hitrostjo do šest km/h!

Z jezikom zaznava kemične signale bližnjih živali.

Zelena anakonda je članica družine kač, imenovanih konstriktorji. Konstriktorji niso strupene kače, kar pomeni, da ne ubijejo plena z dajanjem strupa z ugrizom. Namesto tega se ovijejo okoli svojega plena in ga stiskajo, dokler ne preneha dihati.

Ko anakonda zaduši svojo žrtev, odpre usta tako široko, da jo pogoltne v celoti. Sposobna je pojesti človeka, čeprav se to redko zgodi, saj ji bolj dišijo srne in divji prašiči.

Anakonde lahko z jezikom zaznajo kemične signale bližnjih živali. Samci to sposobnost uporabljajo tudi za zaznavanje feromonov samic med gnezditveno sezono. Z jeziki mahajo, da zaznajo prisotnost kemikalij v zraku.

Samčki anakonde so v povprečju več kot za polovico manjši od samic. Medtem ko dosegajo samčki približno tri metre v dolžino, so samice v povprečju dolge okoli sedem metrov.

Odlične plavalke so. FOTO: Wrangel/Getty Images

Več vrst kač, vključno z anakondami, je ovoviviparnih. To pomeni, da se njihova jajčeca izležejo v telesu matere, nato pa se mladiči skotijo živi. Zdrava samica anakonde lahko skoti več kot 30 mladičev na leglo.

Anakonde niso ogrožena vrsta kljub škodi, ki jo človek povzroča močvirjem in gozdu v Južni Ameriki. Na Floridi, do koder se jim je uspelo prebiti, pa so invazivna vrsta, ki postaja vedno večja težava in ogroža druge živali. Poročajo celo o primerih, ko so pokukale iz straniščne školjke.