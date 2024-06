Sveže carine za MG, a tudi za kako teslo

Kot smo že pisali, bodo v EU zaradi zatrjevanega dampinga julija začele veljati začasne dodatne carine na električne avtomobile iz Kitajske. Te so različne za različne proizvajalce, najvišje, kar 38-odsotne, so za kitajsko skupino Saic, ki je v Evropi uveljavljena z znamko MG. Ta je tudi najuspešnejša po prodaji. Bodo pa carine v nižjih odstotkih obremenile tudi evropske in ameriške proizvajalce, v primerih, ko električne avtomobile za Evropo izdelujejo na Kitajskem.

Kitajci tarča

Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics so imele letos kitajske znamke (sem ne štejejo na primer izdelkov Volva, ki je sicer v kitajski lasti) pri električnih avtomobilih v Evropi skupaj osemodstotni delež, najmočnejši je bil s štirimi odstotki prav MG. Znamko MG poznamo tudi pri nas, letos so po podatkih družbe Ardi v petih mesecih prodali 66 električnih avtomobilov (4,6 odstotka slovenskega trga električnih avtomobilov), vseh skupaj 350, saj prodajajo tudi izdelke z motorjem na notranje zgorevanje.

Obremenjeni so tudi evropski in ameriški proizvajalci, ki električne avtomobile za Evropo izdelujejo na Kitajskem.

Za električne bodo tako v Evropi torej morali od julija plačati dodatno 38-odstotno carino na dosedanjih deset odstotkov. Kot nam je povedal Tilen Hojc, ki pri podjetju GA Adriatic skrbi za to znamko, njihove cene za kupce ostajajo nespremenjene, prav tako bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da se te carine ne prenesejo na končne kupce.

Poznalo se bo tudi pri Teslinih vozilih. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Evropska komisija je poleg MG uvedla nekoliko nižje dodatne carine še za dve kitajski imeni, BYD in Geely (17,4 odstotka in 20 odstotkov). Prvega za zdaj pri nas ni, Geely pa je v Sloveniji že prisoten, a za zdaj prodaja le bencinsko gnane avtomobile.

Izdelava na Daljnem vzhodu

EU je uvedla tudi carine za skupino proizvajalcev, ki je sodelovala v postopku, a niso navedli imen (21 odstotkov), in za neimenovano skupino, ki ni sodelovala (38 odstotkov). Kot nam je povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije, gre v prvem primeru tudi za evropske oziroma ameriške proizvajalce, ki nekatere električne avtomobile izdelujejo na Kitajskem. Če te dodamo k prej omenjenim osmim odstotkom, je skupni delež vseh električnih avtomobilov kitajskega izvora v Evropi 20 odstotkov.

38% carine veljajo za kitajsko skupino Saic, ki je v Evropi uveljavljena z znamko MG.

Takšni primeri so BMW iX, električni mini, tesla 3, volvo EX 30, dacia spring, cupra tavascan … Videli bomo, ali in koliko se bodo cene teh avtomobilov v prihodnje dvignile. Omenimo vsaj primer tesle, pri nas se namreč proda kar veliko »trojk«, letos prav toliko kot modela Y – v petih mesecih dobrih 200. Kot so nam dejali pri slovenski izpostavi Tesle, bodo višje carine lahko vplivale na cene njihovih vozil, vendar Tesla vnaprej ne sporoča cenovne politike.