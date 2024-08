Stičišče vsega avtentičnega, kar ponuja Istra

Restavracija Kogo je drugo leto zapored prejemnica priznanja Michelin selection, ki za gosta pomeni, da bo užival v kulinaričnih posebnostih, predvsem pa v skrbno pripravljenem in dobrem obroku.

V zadnjem letu so, kot pravijo v Kogu, nadgrajevali posebnosti v svoji ponudbi, ki že vse od prvih dni prepleta avtentične lokalne sestavine in tradicionalne recepture z modernim, inovativnim pristopom chefa Tilna Župevca.

»V Kogu dihamo in ustvarjamo družno, kot ekipa, kar se vedno znova pokaže v odličnosti naših krožnikov – spet pa to potrjuje tudi Michelinovo priznanje,« je povedal Marko Kozel, vodja restavracije.

»V zadnjem letu smo meni večkrat osvežili, dodali nove, drznejše okuse in s tem utrdili svojo vlogo v gastronomiji primorske regije. Letošnje priznanje je zato še toliko pomembnejše, saj potrjuje, da naša kulinarika nenehno napreduje.

S ponosom smo eden redkih ponudnikov, ki so bili prepoznani po ustvarjanju jedi po istrskem vodilu in najvišjih merilih oziroma standardih.«

Ekipa restavracije Kogo. FOTO Jaka Ivančič

Za nagrade ustvarjalcem Koga, ki deluje pod okriljem Vinakoper, čestita tudi direktor Vinakoper Borut Fakin: »Restavracija Kogo je na našo lokacijo vnesla poseben ritem in spodbudila dinamiko ter življenje vseh nas.

Mladostna energija chefa, njegovi tako rekoč vsakodnevni izzivi, v katerih išče idealen spoj kulinarike in vina, pa tudi vztrajnost pri odkrivanju novih, presežnih okusov ter prodorna vizija Marka Kozla in partnerja Aljoše Mlinarja se nedvomno odražajo v obisku, saj se zadovoljni gostje vztrajno vračajo na dnevna kosila ali degustacijske večere.

Pa tudi v navdušenju in nasmehih vseh, ki obiščejo naše dogodke. Čestitke celotni ekipi!«

In kaj na ponovno priznanje pravi mladi chef Tilen Župevec?

Njegova razmišljanja razkrivajo njegovo ljubezen do ustvarjanja, pogled na kulinariko in željo po tem, da prav vsak gost s krožnika pobriše še zadnjo drobtinico. Na vprašanje, v čem se bo videl zalet, ki so ga dobili z novim priznanjem Michelin Selection, odgovarja:

»Res je, zalet je precejšen in nas vodi v nova raziskovanja, navdihuje k ustvarjanju novih okusov s surovinami lokalnih pridelovalcev. Rezultat bo zagotovo še bolj dovršen meni oziroma še bolj izpopolnjeni kakovostni krožniki.«

Restavracija Kogo je stičišče vsega avtentičnega, kar ponuja Istra – od vina do ponudbe Deli & Gourmet, kot ste poimenovali paleto domiselno postreženih okusov lokalnega značaja. Kje se ob tej istrski identiteti kaže vaša individualnost?

Predvsem v tem, kako mi razumemo Istro na svoj način. Istra je domačnost, tradicionalni krožniki. Istro negujemo in jo v kreacijah ohranjamo, vendar ji damo pridih moderne kulinarike in vse skupaj postrežemo drugače. Tako so naši krožniki bolj zanimivi in kompleksni, vendar še vedno s čistimi okusi Istre.

Chef Tilen Župevec. FOTO: Jaka Ivančič

Se v prihodnjem letu spogledujete s prvo zvezdico?

Mislim, da že kar uspešno izpolnjujemo vodilo naše restavracije, da postanemo istrsko stičišče kulinarike in vina za vse goste. To pomeni, da moramo zadovoljiti široko paleto okusov in zahtev ter ponujati vse od kosil do pogostitev zaključenih družb, kulinaričnih delavnic itd.

Že da smo prišli do te točke, smo zelo počaščeni in zadovoljni, in če bomo s podobnim načinom delovanja Michelinove strokovnjake prepričali, da smo primerni za eno ali več zvezdic, jo bomo seveda odprtih rok pozdravili in sprejeli.

Če pridemo k vam na obisk, čestitati za priznanje, kaj slavnostnega nam boste postregli?

Vsekakor nekaj po vašem okusu. Naša kulinarična raznolikost je skoraj brezmejna. Istra ponuja vse, od morskih do mesnih jedi, domačih pašt, tartufov, suhih mesnin, sirov itd.

Z našim premišljenim jedilnikom bi lahko torej ustregli večini želja, zato smo primerni za vse zahtevne in manj zahtevne goste, ki si želijo uživati v odlični družbi, vrhunski kulinariki in izbranih vinih.