Ste med njimi? Izjave čustveno inteligentnih oseb

Čustvena inteligenca se nanaša na prepoznavanje in pravilno izražanje svojih čustev, na prepoznavanje in sprejemanje čustev drugih, na sočutje, razumevanje in na pripravljenost sprejemanja drugačnosti. Sestavljena je iz štirih osnovnih nivojev: samozavedanja, samoobvladovanja, motiviranosti in socialnih veščin.

V odnosu do sebe in drugih je pomembna lastnost, a vsi se z njo žal ne morejo pohvaliti, piše msn.com.

Če se sprašujete, ali sodite med osebe z visoko čustveno inteligenco poglejte 12 fraz, ki jih te velikokrat uporabljajo.

Zmorem to!

Ne glede na to, kako velik izziv je pred nekom, kako stresna je situacija ali kako nemogoče so na prvi pogled videti zadeve, čustveno inteligentni verjamejo vase in nikoli ne obupajo.

Foto: Shutterstock

Lahko sem boljši, boljši si lahko tudi ti!

Namesto prepričanja, da nekdo ne more dosegati boljših rezultatov, čustveno inteligentni verjamejo, da je vedno možnost za izboljšanje in osebnostno rast.

Sebe in drugih.

Veselim se sprememb

Spremembe so edina stalnica v življenju in čustveno inteligentni se jih ne bojijo, temveč jih dojemajo kot priložnost za izboljšanje sebe ali okolja, v katerem živijo oziroma delujejo.

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

To je res pomembno

Sposobnost prepoznavanja stvari, ki so res pomembne, naj gre za cilje, vsakodnevne malenkosti ali za družabne odnose je lastnost, ki krasi čustveno inteligentne.

Tako se počutim ker …

Biti čustveno inteligenten pomeni ozaveščati čustva in prepoznavati razloge zanje.

Naj gre za pozitivne ali negativne občutke.

Razumem in ni mi vseeno.

Empatija je ena najopaznejših lastnosti čustveno inteligentnih in empatija se med drugim kaže tudi v tej misli oziroma izjavi.

Tako torej zadeve tu potekajo.

Prepoznavanje okoliščin v formalnih ali neformalnih organizacijah in ozaveščanje teh je še en dokaz visoke čustvene inteligence.

FOTO: Shutterstock

Kaj, če bi to skušali takole?

Čustveno inteligentni imajo ideje, ki se lahko razlikujejo od idej drugih, vendar jih ne vsiljujejo, temveč jih izražajo kot predloge in niso užaljene, če so ti predlogi kdaj zavrnjeni.

To je pomembno, ker …

Izjemne osebe znajo svoje argumente utemeljiti in pojasniti. Na razumen, razumljiv in spoštljiv način.

To lahko rešimo.

Pripravljenost in sposobnost reševanja konfliktov ter drugim podano sporočilo, da nobeden ni nerešljiv, je še ena sposobnost čustveno inteligentnih oseb.

FOTO: Shutterstock

Stojimo en za drugim.

Občutek, da nekdo nekam spada in da ni osamljen zagotavlja občutek psihološke varnosti.

Kar z vidika čustvene inteligence pomeni, da tisti, ki jo premore, nikoli oseb, ki z njim delajo, živijo ali prihajajo v drugačne stike, ne pušča na cedilu.

To bi ti lahko pomagalo.

Pripravljenost pomagati je ključna lastnost čustveno inteligentnih. Vendar pripravljenost nikoli ni izražena kot zapoved, kaj mora nekdo v stiski storiti, temveč kot predlog, kaj bi mu lahko pomagalo.

Čustveno inteligentni namreč na druge nikoli ne gledajo z viška in pokroviteljsko.