Vila blok Evropa po 12 letih odprl vrata (FOTO)

Na Velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) se je zgodila premiera komične drame Vila blok Evropa nemškega avtorja Lutza Hübnerja, ki je bila napisana leta 2012 in služi kot metafora za sodobno Evropo. V zgodbi se skupina ljudi različnih poklicev in generacij odloči, da bodo skupaj gradili nepremičnino in pozneje tudi sobivali.

Čeprav nihče ni v hudih finančnih težavah, obstajajo razlike v kapitalu, kar vpliva na razmerja moči v skupini, kjer tisti, ki ima več denarja, tudi več odloča. Režijo je prevzela Barbara Hieng Samobor, umetniška vodja MGL, ki je hkrati poskrbela za prevod in priredbo besedila.

Pred premiero je povedala, da je besedilo hranila v predalu 12 let, saj je čutila, da bodo njegove teme postajale še bolj aktualne. Dogajanje je postavila v Ljubljano, pri čemer je spremenila nekatere odnose, spole in starosti likov ter dodala novega – mlado žensko, ki predstavlja sodobno slehernico.

Režija se izogiba moraliziranju, želja je predvsem zabavati gledalce ter jim obenem nastaviti ogledalo. V predstavi igrajo številni znani slovenski igralci, med njimi Karin Komljanec, Ajda Smrekar, Gregor Gruden, Tina Potočnik Vrhovnik, Joseph Nzobandora in drugi.

Polona Vetrih med igralcema Markom Mandićem in njegovim sinom Vorancem FOTO: MEDIASPEED.NET

Igralec Rok Kunaver in nekdanja športna plezalka Natalija Gros Kunaver sta se spoznala in zaljubila v šovu Zvezde plešejo. Zdaj sta že tri leta mož in žena. FOTO: MEDIASPEED.NET

Sebastian Cavazza je užival v klepetu s Simono Belle iz službe za stike z javnostmi MGL. FOTO: MEDIASPEED.NET

Simpatična Melani Mekicar se v igralskih vodah znajde kot riba v vodi, kar je dokazala v seriji Skrito v raju. FOTO: MEDIASPEED.NET

Igralki Bernarda Oman in Ana Horvat Dolinar sta tesno povezani mama in hči. FOTO: MEDIASPEED.NET