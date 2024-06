Čustveno inteligentni ljudje so uspešnejši

Raziskave kažejo, da je IQ zanesljivo merilo kognitivnih sposobnosti, ki s časom ostajajo nespremenljive. A če se je nekoč na inteligenco gledalo kot na popolnost, so danes ljudje spoznali, da je v življenju potrebno nekaj več. Če so bila čustva nekdaj poguba, imajo danes vendarle večjo vrednost.

Čustvena inteligenca se nanaša na sposobnost prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas samih in v odnosih z drugimi. Zajema poznavanje lastnih čustev, obvladovanje čustev, spodbujanje samega sebe, prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, uravnavanje odnosov – upravljanje čustev drugih. Čustvene sposobnosti in kompetence napovedujejo posameznikov uspeh tako v družinskem okolju kot v šoli in na delovnem mestu.

Pomembno je razumeti, da čustvena inteligenca ni nasprotje inteligentnosti in ni zmaga srca nad razumom, temveč je njun edinstveni presek. Z razvijanjem čustvene inteligence lahko postanemo bolj storilnostni in uspešnejši v vsem, kar delamo, ter v medsebojnih odnosih.

Nihče ne živi v osami, moramo se prilagoditi drug drugemu. Kaj nas vodi k temu, da se razumemo z drugimi? V življenju ljudi nenehno sodimo, ne glede na to, ali jih imamo radi ali ne. Te sodbe so v glavnem čustvene refleksije, ki se jih redko zavedamo, a so tako močne, da nas motivirajo pri sprejemanju številnih odločitev. Ko so sprožene, se na ljudi in okoliščine odzovemo negativno ali jih sprejemamo zavedno, z občutljivostjo in umirjeno.

Zavedanje čustvenih refleksij in njihova uporaba na pozitiven in zdrav način ustvarjata razliko med človekom, ki je čustveno inteligenten, in tistim, ki to ni.

Ljudje z visoko čustveno inteligenco znajo prepoznati lastna čustva in čustva drugih. FOTO: Solovyova/Getty Images

Čustvena inteligenca pomeni veliko več kot biti »prijazen«, saj temelji na znanstvenih odkritjih o delovanju možganov; več kot 60 odstotkov veščin, ki jih človek potrebuje za uspeh v življenju in poklicu, pa gre pripisati čustvenim spretnostim. Če podjetje želi zaposliti novega delavca, se izpraševalci najprej ustavijo pri seznamu njegovih sposobnosti. Na prvem mestu sta inteligentnost in usposobljenost, nato izkušnje in nazadnje veščine s področja medsebojnih odnosov. V množici kandidatov bodo izbrali tistega, ki se bo na razgovoru obnesel najbolje. Delodajalec ne bo zaposlil pametnjakoviča ali popolne čustvene razvaline.

Čustvena inteligenca pomeni tudi sprejemanje pravih odločitev. Informacija o tem, kaj čutimo, je lahko v veliko pomoč pri odločanju o tem, kaj bomo v nadaljevanju rekli ali storili. Ljudje z visoko čustveno inteligenco znajo prepoznati lastna čustva in čustva drugih, jih izražati, upravljati in povezovati z mišljenjem in vedenjem. Učenje čustvene inteligence je pomembno. Resnično deluje in veliko pripomore k premagovanju stresa in dobremu počutju, je naravni proces osebnostne rasti. Vsi iščemo ravnovesje med razumom, srcem in dušo.