Snežne kepe, kot jih pripravijo v priljubljeni gostilni

Snežne kepe so brez dvoma ena od tistih sladic, ki so nam jih naše mame in babice ob koncu leta rade pripravljale. Verjetno se spomnite, kako so čakale na zunanjih okenskih policah ali na balkonih, da se ohladijo, saj so snežne kepe z vaniljevo omako najbolj krasne takrat, ko jih postrežemo zelo hladne.