Skrivnost nastanka kultne kreme

Navdihnjen z neskončno energijo in zdravilnimi močmi morja se je dr. Max Huber, podnevi fizik, ponoči sanjač, po nesreči v laboratoriju odločil raziskati, kako kožo, prizadeto zaradi opeklin, obnoviti na naraven način z uporabo morskih alg.

Izbral jih je prav zaradi njihove neskončne sposobnosti regeneracije in tako začel legendarno popotovanje po poteh odprtega morja. Razumel je učinke svetlobe, zvoka in energije. Živel je na obali v San Diegu in vedno sta ga privlačili moč in življenjska sila morja.

Ustvaril je kozmetično ikono.

Izumitelj »kreme vseh krem« dr. Max Huber.

Dvanajst let raziskav

Krema, katere priprava traja do tri mesece, vsebuje tudi čaj iz limete, eno ključnih sestavin, ki se, denimo, kuha šest tednov, lončke pa je na koncu treba ročno napolniti pri določeni temperaturi. Eno najboljših krem na svetu je fizik poimenoval preprosto Crème de la Mer.

Čeprav zveni francosko, gre za ameriški izdelek, ki je od leta 1995 v lasti kozmetične hiše Estée Lauder. Po navedbah znamke je dr. Max Huber potreboval kar 12 let raziskovanja in 6000 poskusov, vendar mu je na koncu uspelo. Kremo je najprej ponudil prijateljem in majhni trgovini blizu svojega doma. Drugo je zgodovina.

FOTO: Shutterstock

Kompleksna formula

V letih trdega dela je dr. Max Huber izpopolnil kompleksno formulo, polno bogatih hranil, in ustvaril kremo, ki danes zaradi svojega čudežnega učinka velja za eno najboljših na svetu. S postopkom fermentacije je preoblikoval morske alge, evkaliptus, pšenične kalčke, vitamine in minerale in ustvaril t. i. miracle broth, skrivno sestavino v vsakem izdelku La Mer, ki pripomore k zdravemu in sijočemu videzu kože.

Koža, deležna dodatne hidratacije in energije, je vidno obnovljena in na pogled veliko mlajša. Vlažilni losjoni, serumi, vlažilne kreme, maske za obraz, pilingi za ustnice, pudri in olja za lase La Mer so izdelani iz najkakovostnejših sestavin in imajo z razlogom množice oboževalcev po vsem svetu.

FOTO: Shutterstock

Naj bosta koža in počutje, kot da bi pravkar prišli iz morja. Sveži in spočiti! Pa mirno morje, pardon, življenje, želimo.